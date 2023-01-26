Сдерживаются, чтобы не взять больше

За 2022 год госдолг Удмуртии увеличился на 9% и составил на 1 января 2023 года 68,75 млрд руб. В правительстве республики отмечают, что в прошлом году удалось почти полностью заместить коммерческие заимствования и сократить расходы на обслуживание долга. На 2023 год власти будут следовать стратегии сдерживания дальнейшего его роста, однако в конце прошлого года пытались взять коммерческие кредиты на 5 млрд руб., аукционы по ним не состоялись. Эксперты говорят, что перспектив сокращения госдолга в ближайшие годы нет, так как большая часть собираемых в регионе налогов идет в федеральный центр, а в условиях санкций требуется финансовая поддержка из республиканского бюджета для промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер государственного долга Удмуртии за 2022 год увеличился на 5,7 млрд руб., или на 9%, и на 1 января 2023 года составил 68,75 млрд. Такие данные опубликованы на официальном сайте минфина республики. 93% объема госдолга составляют бюджетные кредиты, 7% — обязательства по гособлигациям. Максимума в 2022 году госдолг достиг в октябре — 71,5 млрд руб.

Как пояснил «Ъ-Удмуртия» заместитель председателя правительства республики Роман Ефимов, в июне 2022 года регион получил кредит из федерального бюджета в размере 10,7 млрд руб. на погашение долговых обязательств по коммерческим кредитам, полученным республикой и муниципальными образованиями. «Из них, первое, полностью погашены коммерческие кредиты в размере 5 млрд руб., привлеченные в республиканский бюджет в марте 2022 года по ставке 9,5% годовых. Второе, федеральный бюджет не работает напрямую с бюджетами муниципальных образований, поэтому средства на замещение банковских кредитов, взятых муниципалитетами, были направлены через региональные бюджеты (путем предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из республиканского бюджета)»,— отметил вице-премьер.

Это в свою очередь привело к изменению структуры муниципального долга. Если по итогам 2021 года 94% в нем составляли коммерческие кредиты, то на начало 2023 года их доля уменьшилась до 17%, остальное — бюджетные кредиты. За год муниципальный долг увеличился на 241 млн руб. до 7,4 млрд.

Экономический эффект от замещения, по словам господина Ефимова, составил 974 млн руб. Расходы на обслуживание долга за 2022 год составили 775,6 млн руб.

На 2023 год правительство будет придерживаться стратегии сдерживания дальнейшего роста госдолга республики, отметил вице-премьер.

«При этом постоянно ведется работа по изменению структуры госдолга. Ранее, когда в составе госдолга был большой объем коммерческих кредитов, в течение года велась работа по снижению процентной ставки»,— добавил господин Ефимов.

Кроме того, в этом году республика привлечет инфраструктурный бюджетный кредит в размере 814 млн руб. на строительство нового терминала аэропорта Ижевска с возможностью организации международного пункта пропуска. О планах привлекать в этом году коммерческие кредиты вице-премьер не указал.

В конце ноября 2022 года минфин Удмуртии разместил на сайте госзакупок пять тендеров на предоставление кредита бюджету республики на общую сумму 5 млрд руб., однако заявок на участие в нем не поступило. Аналогичным образом закончились новые аукционы, объявленные в декабре.

Согласно принятому на 2023 год бюджету Удмуртии предельный размер госдолга на 1 января 2024 года установлен на уровне 69,2 млрд руб., что является 100% к оценке собственных доходов бюджета республики.

За последние пять лет наименьшее значение госдолг на начало года составлял 1 января 2020 года — 46,04 млрд руб. Однако на фоне роста расходов из-за пандемии коронавируса к началу 2021 год он вырос на 18,2 млрд руб. до 64,2 млрд руб.

Во время прямой линии с жителями Удмуртии в декабре 2022 года глава региона Александр Бречалов сказал, что ограничения по возможности заимствования для субъектов РФ «необходимо снимать». «В этой ситуации, когда у нас в России четыре новых региона, куда пойдут большие средства, когда у нас столько вызовов с точки зрения экономики, нам нужно пользоваться моментом и серьезно вкладываться в инфраструктуру для бизнеса, для экономики. Мы готовы еще увеличивать госдолг только с пониманием конкретно на что. Акцент — на нацпроекты, на инфраструктуру для бизнеса. Решение за министерством финансов, за правительством России. Мы ожидаем его»,— отметил глава региона.

Ранее господин Бречалов говорил, что с учетом увеличения налоговых поступлений в федеральный бюджет из республики, регион вправе просить о дополнительной поддержке.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по экономической политике, руководитель фракции ЛДПР Тимур Ягафаров считает, что перспективы по сокращению госдолга в ближайшие годы нет. Это связано с особенностью распределения налоговых поступлений, свыше 80% которых идут в федеральный бюджет. По его мнению, пока такая диспропорция будет сохраняться, региону будет сложно изыскивать средства на покрытие долга.

«Мы не первый год говорим о необходимость перераспределения налогов, но пока этот вопрос не решается. По итогам 2022 года на территории Удмуртии было собрано порядка 333 млрд руб. налогов, что на 100 млрд больше, чем годом ранее. Это колоссальная сумма, но большая часть средств уходит в федеральный бюджет. Кроме того, мы видим серьезнейшее санкционное давление на экономику. Я думаю, в этих условиях федеральному центру стоит разработать какую-то программу по списанию долгов регионам, чтобы дополнительно их поддержать»,— считает депутат.

Проблему высокого госдолга самостоятельно регион без участия федерального центра решить не может, тем более что сейчас требуется еще больше вкладываться в развитие экономики и промышленности.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ Раиль Галиахметов отмечает, что в вопросах управления госдолгом республика зависит от федеральных властей. Замещение коммерческих кредитов бюджетными — тоже инициатива федерального центра, которая позволила стабилизировать ситуацию и значительно сократить затраты регионального бюджета на обслуживание долга, говорит эксперт.

«Осторожный прогноз Романа Ефимова о том, что правительство будет сдерживать рост госдолга вполне уместен в этой ситуации, уменьшить его вряд ли возможно. Скорее он может несколько вырасти, и это в первую очередь из-за ситуации в стране, когда в приоритете остается финансирование социально значимых статей бюджета. Думаю, к росту госдолга можно относиться терпимо, это лучше, чем урезать какие-то важные направления в бюджете. С долгами можно жить, главное, вовремя перекредитовываться, с учетом большой доли бюджетные кредитов обслуживание будет не столь обременительным для бюджета. Пока по-другому, наверное, никак не получится»,— добавил господин Галиахметов.

Михаил Красильников