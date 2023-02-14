Минобороны России: Украина собирается обвинить РФ в радиоактивном заражении территорий у Чернобыля

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, подведомственный Минобороны России, сообщил, что Украина планирует обвинить Россию в «грубом нарушении» конвенции о ядерной безопасности.

По заявлению штаба, «великие события», которые, как говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ожидают Россию 23 и 24 февраля, будут представлять собой «информационную провокацию». Для этого, как сообщили в штабе, Украина планирует представить до 22 февраля предоставить доказательства того, что во время пребывания российских военных на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» произошло радиоактивное заражение. По данным штаба, «документальная основа» заключения составлена при участии специалистов управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

12 февраля Дмитрий Кулеба анонсировал в годовщину начала военной операции на Украине «великие события», которые Россия «запомнит». Он допустил принятие новых санкций против России или решений по новым поставкам оружия Украине.

Минобороны России регулярно обвиняет Украину в готовящихся провокациях на АЭС. В октябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина планирует применить «грязную бомбу». Дмитрий Кулеба называл такие заявления российской стороны «опасной и абсурдной ложью».

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