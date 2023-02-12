Кулеба анонсировал 24 февраля «великие события», которые Россия «запомнит»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в годовщину начала военной операции России на Украине — 23 и 24 февраля — ожидаются «великие события». Он анонсировал решения по новым санкциям против России и новым поставкам оружия Украине. По его словам, Россия «запомнит» эти события.

«Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины»,— сказал господин Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, его слова приводит издание ТСН.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН. Как сообщало со ссылкой на источники агентство Bloomberg, 24 февраля страны G7 могут ввести санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР за помощь России в обходе ограничений.

Анастасия Ларина