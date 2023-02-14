Экс-постпред США при ООН объявила о выдвижении на пост президента

Бывший постоянный представитель США при ООН и член Республиканской партии Никки Хейли объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года. Ее соперником на выборах станет экс-президент США Дональд Трамп. Ранее госпожа Хейли говорила, что не будет участвовать в выборах, если Дональд Трамп сообщит о намерении баллотироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никки Хейли

Фото: Kevin Lamarque/File Photo, Reuters Никки Хейли

Фото: Kevin Lamarque/File Photo, Reuters

Видеообращение Никки Хейли опубликовано на ее YouTube-канале. Она рассказала о своем индийском происхождении, взрослении в городе с расовой сегрегацией, а также о необходимости нового поколения лидеров в США. «Кто-то считает наше прошлое доказательством того, что основополагающие принципы США плохие. Кто-то считает, что обещание свободы фиктивное. Кто-то считает наши идеи не просто ошибочными, но расистскими и злыми. Ничего не может быть дальше от правды»,— сказала Никки Хейли в видеообращении.

В 2004 году Никки Хейли избрали в Палату представителей штата Южная Каролина. На этой должности она стала первой американкой индийского происхождения. С 2011 по 2017 год она была губернатором Южной Каролины. Пост постоянного представителя США при ООН Никки Хейли занимала с 2017 по 2018 год. Госпожа Хейли неоднократно упоминала в своих заявлениях Россию — политик считает, что Вашингтон никогда не сможет доверять Москве.

Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в ноябре 2022 года. Действующий президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о переизбрании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп перепрошился к выборам».

Лусине Баласян