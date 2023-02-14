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Коммерсантъ FM
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Правительство Таиланда утвердило введение туристического сбора в размере до $9 с 1 июня

Правительство Таиланда одобрило решение ввести туристический сбор в размере от 150 (около $4) до 300 бат ($9) с 1 июня 2023 года, передает Bangkok Post. Деньги не будут взиматься с иностранцев, у которых есть разрешение на работу, а также с детей в возрасте до двух лет и транзитных пассажиров.

150 бат будут взимать с иностранцев, которые прибыли в страну наземным и водным транспортом, а 300 бат — с тех, кто прилетел в Таиланд на самолете, сообщил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. По его словам, туристический сбор ниже для прибывших наземным и водным транспортом, потому что такие иностранцы вероятнее покинут Таиланд через небольшое количество дней.

Таиланд изначально планировал ввести сбор в январе 2022 года, но решение неоднократно откладывалось. 7 февраля премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча прогнозировал, что в 2023 году поток туристов может составить 30 млн человек.

Эрдни Кагалтынов

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