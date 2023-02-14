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Коммерсантъ FM
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«Связной» планирует инициировать банкротство

ООО «Сеть Связной» планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Об этом говорится в сообщении компании на Федресурсе. Среди ее кредиторов указаны Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком».

У сети «Связного» более чем 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городов России. 69,25% компании владеет кипрская DTsretail Ltd, еще 24,8% — нидерландская Euroset Holding N.V. В 2022 году «Связной» получил иски на сумму свыше 14 млрд руб. за неисполнение обязательств по контрактам. В декабре суд взыскал со «Связного» 839 млн руб. по иску «Вымпелкома».

Лаура Кеффер

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