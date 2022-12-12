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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве взыскал со «Связного» 839 млн руб. по иску «Вымпелкома»

Арбитражный суд Москвы взыскал около 839 млн руб. с компании ООО «Сеть Связной» по иску мобильного оператора ПАО «Вымпел-Коммуникации». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Суд взыскал неосновательное обогащение в размере более 828 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 10 млн руб. Иск поступил в суд 4 августа, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал его 5 августа.

Ранее иски к «Связному» также подали Альфа-банк и Совкомбанк — почти на 6 млрд руб. и более чем на 2,9 млрд руб. соответственно. Оба иска были закрыты.

У сети «Связной» более чем 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах России. 69,25% компании владеет кипрская DTsretail Ltd, еще 24,8% — нидерландская Euroset Holding N.V. К июлю «Связной» получил иски на сумму свыше 14 млрд руб. за неисполнение обязательств по контрактам.

О ситуации в компании читайте в материале «Ъ FM» «"Связной" собирает иски».

Дарья Эрозбек

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