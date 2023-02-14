Песков назвал НАТО враждебной для России организацией

Североатлантический альянс каждый день «подтверждает свою враждебность» в отношении России, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он обвинил НАТО в вовлеченности в военный конфликт на Украине.

«НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности»,— сказал представитель Кремля.

В июне 2022 года лидеры стран НАТО согласовали новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности военного блока. Вместе с этим НАТО настаивает, что не ищет конфронтации с Россией и хочет сохранить каналы связи с ней. Москва считает, что страны альянса своими поставками вооружений Украине ведут прокси-войну.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер