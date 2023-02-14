Bloomberg: Россия в 2022 году пробурила рекордное за десять лет количество нефтяных скважин

Российские нефтяники пробурили скважин на общую глубину 28 тыс. км в 2022 году, что является самым высоким показателем за десять лет. Общее количество скважин в России увеличилось в прошлом году на 7% и превысило 7800, а большинство ключевых нефтяных компаний превзошли результаты 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевые данные.

Аналитики агентства выделили три главных фактора, которые помогли России нарастить бурение скважин в условиях санкционного давления. Во-первых, по данным Vygon Consulting (.pdf), в РФ на крупные зарубежные компании, которые оказывали нефтяные сервисные услуги, в 2021 году приходилось всего лишь 15% нефтесервисного сегмента. Основную часть этого рынка занимают российские компании, в частности, «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Газпром», поэтому уход нескольких западных нефтесервисных предприятий из России не оказал критического влияния на объемы бурения.

Во-вторых, несколько крупных западных поставщиков нефтяных сервисных услуг продолжают работать в России. Среди них — концерн SLB и Weatherford International Plc, пишет Bloomberg. В частности, исполнительный директор SLB Оливье Ле Пеш в июле говорил, что корпоративная структура его компании обеспечивает гибкость, позволяющую предоставлять услуги в России при полном соблюдении санкций ЕС и США. В последнем отчете Weatherford International Plc Россия все еще указана в числе регионов, где работает компания.

В третьих, две крупные нефтесервисные компании, Halliburton Co. и Baker Hughes Co., продали российские активы локальному менеджменту, что позволило, по мнению аналитиков агентства, сохранить персонал и накопленный опыт. Проблема нехватки западного высокотехнологичного оборудования решается в том числе за счет импорта транзитом через дружественные государства, считают в Bloomberg.

С 5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). «Ъ» писал, что правительство России собирается привязать расчет нефтяных налогов к стоимости сорта Brent из-за угрозы снижения доходов.

При этом, по информации «Ъ», за первую неделю февраля российские нефтекомпании увеличили добычу сырья в России на 0,7%, до 1,491 млн тонн в сутки (относительно среднего уровня января). За год нефтекомпании практически смогли восстановить досанкционный уровень добычи нефти. 10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Эрдни Кагалтынов