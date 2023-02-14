В январе пассажиропоток красноярского аэропорта увеличился на 20%, грузооборот сократился на 39%

По итогам января аэропорт Красноярска увеличил пассажиропоток на 20% к показателям аналогичного периода 2022 года - до 246 тыс. человек. Основными направлениями стали: Москва, Новосибирск, Пхукет, Санкт-Петербург, Сочи и Норильск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В тоже время, как отмечают в пресс-службе компании, количество самолетовылетов за этот период сократилось также на 20% - до 1,2 тыс. вылетов. Грузооборот сократился на 39% - до 891 тонны.

По итогам 2022 года аэропорт Красноярска обслужил около 3,09 млн человек, что стало рекордным для авиапредприятия показателем. Рост к показателям 2021 года - 13,2%, к 2019 году — 20,4%. «Основной рост произошел за счет развития маршрутной сети базовых авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Красавиа“. Также на уровень пассажиропотока повлияли развитие трансферного авиасообщения между Дальним Востоком и европейской частью России, рост направлений по Сибири и увеличение пассажиропотока в страны СНГ»,— поясняли „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе аэропорта. В 2023 году красноярский авиаузел рассчитывает сохранить текущий уровень пассажиропотока.

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Анна Егорова