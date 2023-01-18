Сибирь разлеталась

Крупнейшие аэропорты Сибири в 2022 году, несмотря на ограниченное число международных рейсов, поставили рекорды по пассажиропотоку. Лидеры — авиагавани Новосибирска, Красноярска и Иркутска — по сравнению с прошлым годом увеличили этот показатель соответственно на 12%, 13% и 25%. В Толмачево (Новосибирск) планируют в 2023 году увеличить пассажиропоток еще на 10,7%, такой оптимизм разделяют и коллеги из соседних регионов. Операторы аэропортов полагают, что росту пассажиропотока в 2023 году будет способствовать открытие новых направлений, а также сохранение программ субсидирования рейсов. Сдерживающими факторами, по мнению экспертов, могут стать ограниченные возможности инфраструктуры самих аэропортов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиропоток аэропортов рос вместе с объемом полетных программ базовых перевозчиков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пассажиропоток аэропортов рос вместе с объемом полетных программ базовых перевозчиков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Большинство аэропортов Сибири в 2022 году увеличили пассажиропоток как по сравнению с 2021 годом, так и относительно допандемийного 2019 года. Почти все они поставили абсолютный рекорд по этому показателю. Так, новосибирский Толмачево, по данным пресс-службы, еще в начале декабря впервые за свою историю обслужил семимиллионного пассажира, а закончил год, увеличив общее количество посетителей до 7,59 млн (+12,2% к 2021 году). На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 10,9% (до 6,7 млн человек), на международных — на 23,5% (до 0,88 млн человек). Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск и Иркутск, из заграничных — Анталья, Дубай, Пхукет, Хургада и Шарм-Эль-Шейх. На 81,4% в 2022 году увеличились объемы перевозок из Новосибирска в страны СНГ.

«В 2022 году рост объемов перевозок связан с увеличением полетной программы базового авиаперевозчика S7 Airlines. Маршрутная сеть внутрироссийских направлений авиакомпании увеличилась до 60 направлений с 56 в 2021 году»,— сообщила пресс-служба Толмачево, уточнив „Ъ-Сибирь“, что в 2023 году новосибирский аэропорт рассчитывает нарастить пассажиропоток еще на 10,7%. По плану, он составит 8,4 млн человек. Достижение этого показателя будет зависеть от полетной программы S7, объема субсидирования перелетов и санкций в отношении использования воздушных судов.

Наибольший в Сибири рост пассажиропотока в 2022 году — на 24,9% (до 2,63 млн человек) — продемонстрировал аэропорт Иркутска. Как пояснил „Ъ-Сибирь“ коммерческий директор АО «Международный аэропорт Иркутск» Анатолий Верхотурцев, выйти на рекордный для себя показатель компании удалось в первую очередь за счет стратегического партнерства с авиакомпанией S7 Airlines. «Мы подписали соглашение, теперь они в полной мере строят у нас хабовую систему, заводят стыковочные рейсы. Произошел существенный рост трансферного пассажиропотока»,— рассказал он. По данным пресс-службы группы S7, за 2022 год перевозки авиакомпании в Иркутске выросли на 54%, в Новосибирске — на 21%.

В 2023 году аэропорт Иркутска планирует выйти на пассажиропоток на уровне 3 млн человек. Одним из факторов роста господин Верхотурцев также называет озвученные S7 планы в этом году перевезти через Иркутск по 27 направлениям около 1,6 млн клиентов. По его словам, в 2022 году рейсами авиакомпании можно было улететь из Иркутска примерно в 15 городов, ими воспользовались около 1 млн человек. Для сравнения: «Аэрофлот» и «Россия» совместно обслужили чуть больше 0,5 млн посетителей иркутского аэропорта, «Ираэро» — около 330 тыс.

Второй по величине аэропорт в Сибири — красноярский — в 2022 году обслужил около 3,09 млн человек. И это тоже рекордный показатель за всю историю воздушной гавани. По сравнению с 2021 годом рост составил 13,2%, с 2019 годом — 20,4%. «Основной рост произошел за счет развития маршрутной сети базовых авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Красавиа“. Также на уровень пассажиропотока повлияли развитие трансферного авиасообщения между Дальним Востоком и европейской частью России, рост направлений по Сибири и увеличение пассажиропотока в страны СНГ»,— пояснили „Ъ-Сибирь“ в аэропорту. В 2023 году красноярский авиаузел рассчитывает сохранить текущий уровень пассажиропотока.

В Омском аэропорту рост пассажиропотока в 2022 году (на 5,3%, до 1,59 млн человек) объяснили совокупностью факторов, включая значительное увеличение числа рейсов в Сочи (с 214 до 531) из-за закрытия аэропортов юга России. Кроме того, по данным авиаузла, в 2022 году заметно выросло количество полетов в Санкт-Петербург (в 1,4 раза), Казахстан (в 4,8 раза), а также нерегулярных (вахтовых) рейсов (на 56%). В числе новых направлений в расписании Омского аэропорта — Махачкала, Абакан, Волгоград, Кемерово, Иркутск, Мирный. «В целом в 2023 году ожидаем небольшой рост пассажиропотока при условии выполнения авиакомпаниями запланированной программы полетов, софинансирования со стороны Омской области отобранных Росавиацией маршрутов, отсутствия негативного влияния внешних факторов»,— добавили в пресс-службе.

Аэропорт Кемерова стал единственным из первой пятерки по пассажиропотоку в Сибири, который в 2022 году ухудшил этот показатель. Авиагавань столицы Кузбасса обслужила в прошлом году 499,9 млн человек — на 12,6% меньше, чем в 2021 году, и на 2,5% меньше, чем до пандемии, в 2019 году. В самом аэропорту пояснили, что «снижение показателя произошло в связи с политической ситуацией в стране». Там ожидают, что этот тренд продолжится и по итогам 2023 года пассажиропоток Кемерова составит 497,2 тыс. человек (–0,5%). «На данный показатель будет влиять экономическая и политическая ситуация в стране, а также возможная пандемия»,— уточнили в пресс-службе аэропорта.

Второй крупный аэропорт Кузбасса — новокузнецкий — в последние годы активно набирал популярность из-за близости к горнолыжному курорту Шерегеш. В 2022 году он обслужил 416,2 тыс. пассажиров, что на 4,6% больше, чем годом ранее, и в полтора раза превышает показатель доковидного 2019 года. «В планах на 2023 год — стать аэропортом-полумиллионником, перевезти 500 тыс. человек. Задача амбициозная с учетом нынешней пропускной способности аэровокзала, но уже к началу следующего горнолыжного сезона заработает новый терминал, который позволит обслуживать в два раза больше пассажиров»,— рассказали „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе аэропорта.

Небольшое здание аэровокзала и малый перрон называют сдерживающим фактором для роста пассажиропотока в Горно-Алтайске, который, как и новокузнецкий аэропорт, расположен близко к туристическим объектам. По итогам 2022 года аэропорт Горно-Алтайска обслужил около 325,7 тыс. пассажиров. Рост к 2021 году составил 4,4%, к 2020 году — 120%. Оператор аэропорта в этом году планирует завершить проектирование и в 2025 году преступить к строительству нового терминального комплекса.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что для аэропорта Кемерова сейчас важно завершить реконструкцию: «Если новый терминал позволяет в полной мере реализовать потенциал в части роста пассажиропотока, то аэродром, которому требуется масштабная реновация, остается лимитирующим фактором. Полагаю, что после завершения работ по реконструкции аэродрома в Кемерове будут наблюдаться те же тенденции в части роста пассажиропотока, что и в Сибири в целом». Оптимизм аэропортов относительно 2023 года эксперт связывает в том числе с заявлениями правительства РФ о готовности продолжать поддержку внутрироссийских авиаперевозок, минуя Московский авиаузел. Господин Пантелеев также отметил, что в 2022 году авиакомпании смогли сохранить значительную часть парка воздушных судов и продемонстрировали способность противостоять санкциям, что «при условии неухудшения внешних факторов» позволяет операторам аэропортов ожидать «позитивного развития событий». Сам он также полагает, что в 2023 году у авиакомпаний не возникнет дефицита самолетов, а меры господдержки сохранят ценовую доступность авиаперевозок. «Все это действительно создаст благоприятные условия для роста перевозок»,— считает эксперт.

Дарья Решетникова