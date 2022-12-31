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Коммерсантъ FM
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Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, сообщает пресс-служба Кремля. Документ должен быть составлен с учетом серийного производства беспилотников и их комплектующих.

В рамках развития беспилотных авиационных систем президент также поручил до 15 февраля 2023 года создать правительственную комиссию, которую возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Комиссия должна подготовить предложения по реализации производства, сертификации и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, а также программу для подготовки специалистов.

До 1 апреля следующего года Владимиром Путиным поручено утвердить план государственного гражданского заказа на отечественные беспилотники. План должен быть составлен на период до 2030 года и предусматривать увеличение объема поставок беспилотных авиационных систем гражданского и специального назначения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в соответствии с распоряжением президента, должен до сентября 2023 года определить источники и ежегодный объем финансирования данного проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета.

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