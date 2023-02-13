У побережья Грузии взорвалась морская мина

У берега моря в Батуми взорвалась предположительно морская мина, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2». Взрыв случился примерно в 25 м от суши, его слышали очевидцы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений в результате инцидента нет.

Батуми — город и порт в Грузии, расположенный у побережья Черного моря, столица автономной республики Аджария.

В соцсетях распространяются видео, на них в воде виден некий объект, затем — небольшой взрыв. Официально власти пока не комментировали инцидент.

В конце марта 2022 года Минобороны РФ сообщило, что не менее 10 украинских мин дрейфуют в западной части Черного моря. Тогда же в проливе Босфор была обнаружена устаревшая мина.

В апреле в Турции обнаружили еще одну мину в Черном море, в июле румынские военные водолазы уничтожили морскую мину у побережья страны, в октябре турецкие военные обезвредили мину в Черном море.

Мария Федотова