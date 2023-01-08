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Коммерсантъ FM
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Шмыгаль заявил о превращении Украины в крупнейшее минное поле

В ходе военного конфликта с Россией на Украине заминировали земли общей площадью 250 тыс. кв. км, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, «это самое большое минное поле в мире»

«Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей»,— сообщил господин Шмыгаль в интервью южнокорейскому агентству Yonhap. Как отмечает агентство, площадь заминированных украинских территорий больше, чем весь Корейский полуостров, Румыния и Великобритания.

Денис Шмыгаль выразил надежду, что Южная Корея поможет его стране разминировать эти территории. По его словам, у Южной Кореи есть большой опыт в разминировании, а также все необходимое оборудование.

Подробнее о том, что происходит на 319-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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