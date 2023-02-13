Челябинская область получит почти 3,5 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Федеральное правительство выделило 3,47 млрд руб. на поддержание сбалансированность бюджета Челябинской области. Это самая большая сумма дотации из 10 регионов РФ, которые получат такую поддержку. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Согласно документу, почти 9,5 млрд руб. направят 10 субъектам РФ, которые в прошлом году получили меньший объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчета этой субсидии. Кроме Челябинской области средства на укрепление бюджетов выделены Нижегородской (1,89 млрд руб.), Иркутской (963,5 млн руб.), Вологодской (747,5 млн), Тульской (610,2 млн), Белгородской (498,5 млн), Липецкой (474,5 млн), Ярославской (351,7 млн) и Мурманской (7,4 млн), а также Красноярскому краю (453,3 млн).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бюджет Челябинской области на 2023 год был принят дефицитом, которой почти в два раза больше первоначального плана 2022 гола: расходы превышают дохода на 71,8 млрд руб.