Челябинское заксобрание утвердило бюджет региона на 2023 год с дефицитом 71,8 млрд рублей

Депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли в окончательном, третьем, чтении закон о бюджете региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы. Решение принято на заседании 22 декабря.

Согласно окончательной редакции, доходы бюджета на 2023 год определены в размере 222,2 млрд руб., расходы – 294,04 млрд. По сравнению с планом на 2022 год это больше на 1,3% и 14,6% соответственно. Дефицит бюджета на 2023 году составит 71,8 млрд руб., что почти в два раза превышает первоначальный план 2022 года.

С момента рассмотрения законопроекта в первом чтении сократился объем собственных налоговых и неналоговых поступлений бюджета области в 2023 году в части налога на прибыль организаций на сумму 11,8 млрд руб. Традиционной вырос размер средств, которые регион получит из федерального бюджета, – на 8 млрд руб. Также на 4,4 млрд увеличена сумма бюджетных инфраструктурных кредитов.

75% бюджетного дефицита планируется покрыть остатками этого года и бюджетными кредитами. В качестве источников для покрытия 25% определены коммерческие заимствования.

«Можно с уверенностью сказать, что в следующем году Челябинская область будет жить на достойном уровне. Южный Урал не может останавливаться на достигнутом. Будем стремиться делать все для того, чтобы наши жители были удовлетворены развитием региона», – прокомментировал председатель заксобрания Александр Лазарев принятый бюджет.