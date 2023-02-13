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Коммерсантъ FM
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Иранский посол рассказал о готовности ввести безвизовый режим с Россией

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Россия и Иран могут в короткие сроки отменить визы для своих граждан. По его словам, Тегеран ждет ответ Москвы на это предложение.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы в качестве Исламской Республики Иран согласны с отменой виз между двумя странами. И даже предприняли шаги с нашей стороны по этому вопросу. Ждем мнения российских официальных лиц. Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время могли бы объявить о безвизовом режиме»,— сказал Казем Джалали ТАСС. По его словам, безвизовый режим могут ввести в 2023 году.

В июне 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан говорил, что Иран готов отменить визовый режим с Россией. По его словам, на первом этапе страны могли бы отменить визы для бизнесменов. В январе Казем Джалали заявлял, что Иран готов упростить выдачу индивидуальных туристических виз для россиян.

Олеся Павленко

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