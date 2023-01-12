Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Иране готовы упростить выдачу индивидуальных виз для россиян

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран готов на взаимной основе упросить выдачу индивидуальных туристических виз. По его словам, в 2022 году туристический поток между Россией и Ираном вырос в четыре раза.

«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов»,— сказал Казем Джалали в интервью газете «Известия».

«Согласно имеющимся данным, количество поездок российских туристов в Иран в прошлом году выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом, что, конечно, еще не соответствует возможностям двух стран»,— добавил он.

В июне глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявлял, что Иран готов отменить визовый режим с Россией. По его словам, на первом этапе страны могли бы отменить визы для бизнесменов, чтобы стимулировать рост торговли.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...