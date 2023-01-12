В Иране готовы упростить выдачу индивидуальных виз для россиян

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран готов на взаимной основе упросить выдачу индивидуальных туристических виз. По его словам, в 2022 году туристический поток между Россией и Ираном вырос в четыре раза.

«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов»,— сказал Казем Джалали в интервью газете «Известия».

«Согласно имеющимся данным, количество поездок российских туристов в Иран в прошлом году выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом, что, конечно, еще не соответствует возможностям двух стран»,— добавил он.

В июне глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявлял, что Иран готов отменить визовый режим с Россией. По его словам, на первом этапе страны могли бы отменить визы для бизнесменов, чтобы стимулировать рост торговли.

Олеся Павленко