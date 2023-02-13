Калужский губернатор призвал без суда лишать гражданства получивших его незаконно

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил максимально упростить процедуру лишения гражданства России людей, которые получили его незаконным путем. Сейчас лишать иностранцев гражданства РФ могут по решению суда, если они получили его незаконно или осуждены за экстремизм и терроризм.

Господин Шапша считает, что необходимо «проследить путь каждого поддельного сертификата». «Каждый такой сертификат должен стать поводом аннулировать паспорт. Поручил юристам подготовить поправки к федеральному закону, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов»,— написал он в Telegram.

Калужский губернатор также предложил ужесточить порядок работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и выдающих иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком. «Будем выходить на федеральный уровень с этими предложениями»,— пообещал он.

В феврале 2022 года Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы по содействию переселению соотечественников. Он также ввел запрет на привлечение мигрантов к работе в сфере торговли, пассажирских перевозок и общепита. Это решение было принято после того, как губернатор посетил многофункциональный миграционный центр в Обнинске и нашел там мигранта с поддельным сертификатом о знании русского языка. Позднее господин Шапша объяснил, что ограничения для мигрантов ввели в связи с тем, что в регион приезжает больше «иностранных специалистов», чем требуется экономике, а уровень их квалификации — ниже, чем нужно.

Лаура Кеффер