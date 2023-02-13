Москалькова попросила Генштаб проверить информацию о мобилизованных из Татарстана, которых отправляли на штурм почти без оружия

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова проверить информацию о том, что мобилизованных из Татарстана отправляли на выполнение боевых задач практически без оружия. После появившейся в интернете жалоб их жен и матерей мужчин вернули в их полк из части в ДНР, куда они были прикомандированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Направила обращение начальнику Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в сети информации о том, что мобилизованных из Республики Татарстан, практически без вооружения, отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции»,— написала омбудсмен в Telegram.

Ранее жены и матери мобилизованных из Татарстана обратились к главе республики Рустаму Минниханову. Они пожаловались, что их родные, которые служат в воинской части 29655 (полк 1231), были прикомандированы к одной из частей армии в ДНР, и их по приказу командования отправили на штурм практически без вооружения, а территорию перед штурмом не зачистили от мин. Вчера, 12 февраля, в пресс-службе главы республики сообщили, что этих мобилизованных вернули из воинской части ДНР в расположение своего полка.