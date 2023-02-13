Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 31 тысячу

Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 643 человек, сообщили местные власти. В Сирии, которую также затронуло стихийное бедствие, погибли 3581 человек, передает AFP. Общее число жертв превысило 35 тыс.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, в тот же день днем произошло еще несколько подземных толчков. Всемирная организация здравоохранения оценивает число погибших в Сирии более чем в 8 тыс. Bloomberg оценил ущерб экономике Турции от землетрясений в $84 млрд.

О последствиях стихийного бедствия — в материале «Ъ» «Дипломатия землетрясения».

Лаура Кеффер