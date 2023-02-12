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Коммерсантъ FM
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Bloomberg оценил ущерб экономике Турции от землетрясений в $84 млрд

Два землетрясения, которые произошли 6 февраля, нанесли экономике Турции ущерб в $84 млрд, или 10% ВВП. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов Турции.

Ущерб от разрушенных землетрясением зданий агентство оценило в $70,8 млрд. Кроме того, еще $10,4 млрд убытков получит доходная часть бюджета Турции. Потери рабочей силы агентство оценило в $2,9 млрд.

Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб Турции от землетрясений в $4 млрд. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обещал выделить на ликвидацию последствий землетрясений 100 млрд лир, или $5,3 млрд.

6 февраля ночью и днем в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7. По последним данным, число погибших в Турции составило 29 тыс. человек. Землетрясение затронуло и соседнюю Сирию, где погибли 3 тыс.

Анастасия Ларина

Землетрясение в Турции и Сирии

Землетрясение в Турции и Сирии

В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8. В нескольких городах обрушились тысячи домов, более 20 тыс. человек погибли. В Турции введен самый высокий уровень тревоги. Кадры с места событий — в фотогалерее «Ъ».

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