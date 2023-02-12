День любви и прибыли

Московские рестораны готовятся к ажиотажному спросу в День святого Валентина: дневная выручка 14 февраля может на треть превысить заработки заведений в выходной день, отмечают в Федерации рестораторов и отельеров. В целом, по словам участников рынка, в преддверии праздника клиенты бронируют столики активнее, чем год назад. Многие заведения подготовили специальные программы с живой музыкой и тематическим меню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

За счет зимних праздников бизнес надеется накопить подушку безопасности перед низким сезоном, отметил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов: «14 февраля прогнозируется очень хорошее, сейчас самый сезон, потом будут праздники 23 февраля и 8 марта. Выручка в эти обычно очень высокая, процентов на 20 больше, чем в обычный выходной день.

В хороших ресторанах уже забронированы все столики, и будет высокий средний чек, потому что в этот праздник люди не экономят.

В этот период мы наблюдаем максимальный спрос, так как гости, не успев забронировать столик в хорошем ресторане, идут в заведения похуже. То есть сейчас мобилизованы все силы, чтобы успеть заработать, набрать "жирок", который потом будет, конечно, уходить. В конце мая ожидается падение, причем достаточно серьезное. Все прогнозируют очень непростое окончание весны и непростое лето».

Между тем состоятельные москвичи в этом году стали чаще отмечать 14 февраля большими компаниями, поделился наблюдениями директор по маркетингу и развитию сервиса «Консьерж» Кирилл Рябков: «Традиционно огромный спрос на празднование Дня святого Валентина. Он вырос где-то на 15% в этом году по сравнению с прошлым. Но тогда свое влияние оказывала и пандемия. Сейчас по-прежнему востребован запрос на самые актуальные рестораны с праздничной атмосферой. Однако если раньше столик бронировали на двоих, то теперь ищут место для компании из пяти-восьми человек. Люди хотят устроить какой-то небольшой праздник. Думаю, это лишний повод встретиться с близкими друзьями или родственниками. Этот тренд мы заметили впервые, то есть раньше такого не было.

Вместе с тем практически во всех самых востребованных ресторанах действует система депозита. Минимальный — 5 тыс. руб., если это какое-то небольшое место, и доходит он до 10-15 тыс. руб. Что касается 23 февраля, то уже сейчас наметились запросы на организацию небольших путешествий, там же уик-энд в четыре дня будет. Причем клиенты запрашивают самые разные локации. Например, пара сейчас находится на Сейшелах, и вот они на вертолете полетят на другой остров, где состоится романтический ужин. Но в основном все равно это достаточно традиционно происходит. Клиенты нам сообщают бюджет, который готовы потратить, сколько будет человек и какие визы у них сейчас открыты».

Event-агентства, в свою очередь, фиксируют рост спроса на празднование Дня святого Валентина со стороны корпоративных клиентов. Хотя обычно мероприятия в офис заказывают на 23 февраля и 8 марта. Тренд отчасти объясняется тем, что на фоне кризиса компании стали уделять больше внимания микроклимату в коллективе, пояснила основательница сервиса событий С4 Марьяна Гвоздовская: «8 марта и 23 февраля — это время, когда нужно придумать подарок сначала одним, потом другим, и это никак не помогает сплотить команду. Со временем же в этом именно появляется все больше необходимость.

Так что даже производственные, нефтедобывающие и перерабатывающие компании начинают обращать внимание на 14 февраля. Но в первую очередь это, конечно, IT-индустрия, потому что там работают самые молодые.

В честь этого праздника устраивают, например, караоке-баттл, когда мальчики соревнуются с девочками. Кто-то приглашает астрологов для составления индивидуальных астрологических карт, гадание на Таро оказалось интересно всем. Что касается возможностей организаторов, то если раньше профессиональному event-менеджеру можно было устроить и провести буквально за 30 минут дегустацию сыра, пармской ветчины и алкоголя, то теперь пришлось найти альтернативные источники, чтобы это можно было организовать хотя бы за 12 часов. Речь идет о производителях из других стран, экзотике какой-нибудь.

Кроме того, в прошлом году на 14 февраля был бюджет, например, 1,5-2 тыс. руб. на человека, но в уме компания держала возможный рост ценника на 20%. В этом году мы работаем в условиях потолка. Конечно, это не пафосный праздник, где и декорации, и ведущий, и питание, но если ты хочешь пригласить мастера по массажу и мастера по make-up, которые проведут два часа с сотрудниками, то вполне можно уложиться в 60 тыс. руб.».

В 2022-м поход в ресторан, театр, спа-салон или на экскурсию стали у россиян самыми популярными способами отметить День всех влюбленных. Это выяснили аналитики банка «Русский стандарт». По данным опроса портала Superjob, в этом году отметить День всех влюбленных планируют 13% россиян. В целом за 16 лет популярность праздника в России снизилась почти в четыре раза — в 2007 его отмечал каждый второй.

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Елизавета Скобцова