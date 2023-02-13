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Коммерсантъ FM
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Азербайджан в январе увеличил экспорт газа на 12%

По итогам января Азербайджан нарастил экспорт газа на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов. Экспорт азербайджанского газа в Европу составил 1 млрд куб. м, в Турцию — 0,9 млрд, в Грузию — 0,3 млрд куб. м. По Трансатлантическому газопроводу из Азербайджана в Европу (TANAP) в Турцию было поставлено 0,5 млрд куб. м газа, написал министр в Twitter.

Пярвиз Шахбазов

Пярвиз Шахбазов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пярвиз Шахбазов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сентябре 2022 года Азербайджан подписал с главой Еврокомиссии договор об энергетическом сотрудничестве. Азербайджанский газ покупают Италия, Болгария и Греция. С 2023 года Баку начнет реализацию проекта для экспорта газа в Сербию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что в этом году страна направит половину экспортируемого в 2023 году газа в Европу. Также он анонсировал увеличение мощности TANAP до 32 млрд куб. м. Сейчас его пропускная способность составляет 16 куб. м.

О ситуации на рынке — в материале «Газовые цены упали до экспорта».

Лаура Кеффер

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