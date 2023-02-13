В Свердловской области зафиксировали серьезный дефицит кадров

Рынок труда Свердловской области испытывает серьезный дефицит кадров – на одну вакансию в среднем приходится около трех резюме, следует из данных hh.ru. При этом нормой для рынка считается пять-шесть резюме на вакансию. Наиболее тяжелая ситуация, где на вакансию приходится меньше одного резюме, сложилась в сферах:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Добыча сырья» (0,3 резюме);

«Банки, инвестиции, лизинг» (0,5 резюме);

«Медицина, фармацевтика» (0,6 резюме);

«Рабочий персонал» (0,6 резюме);

«Строительство, недвижимость» (0,6 резюме).

Острая нехватка кадров есть во всех ключевых сферах, в том числе в автомобильном бизнесе, транспортной сфере, IT, науке, искусстве. Недостаток кадров есть и среди чиновников.

Напомним, с начала января на сервисах по поиску работу появилось свыше 50 тыс. резюме от жителей Свердловской области. По данным рекрутеров, наиболее востребованными профессиями стали менеджеры, администраторы и водители.

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