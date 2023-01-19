Кадры засветились у рекрутеров

С начала января на сервисах по поиску работу появилось свыше 50 тыс. резюме от жителей Свердловской области. По данным рекрутеров, наиболее востребованными профессиями стали менеджеры, администраторы и водители. Впрочем, кадровый голод в регионе остается на высоком уровне — аналитики hh.ru указывают, что на одну вакансию приходится лишь 3,2 активных резюме при норме в шесть. Нехватка сохраняется в сферах добычи сырья, медицине, фармацевтике.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активность соискателей не может утолить кадровый голод на Урале

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Активность соискателей не может утолить кадровый голод на Урале

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За первые две недели нового года в России, по данным сервиса hh.ru, граждане разместили или обновили 1,5 млн резюме. В частности, начали поиски новой работы 50 тыс. жителей Свердловской области. «Почти половина (46%) свердловских соискателей указали в своих резюме, что находятся в активном поиске, еще 31% готовы рассматривать предложения, 2% отмечают, что уже получили предложение и сейчас принимают решение, а 1% — уже вышли на новое место. Кроме того, 12% соискателей обновили резюме, но не находятся в активном поиске, а просто хотят ориентироваться в ситуации на рынке труда»,— уточнили в пресс-службе hh.ru.

По данным hh.ru, мужчины ищут работу реже женщин — 49% против 51%, наибольшую активность проявляют соискатели 26–35 лет (32% резюме) и 36–45 лет (27%), наименьшую — соискатели старше 55 лет (4%).

По данным сервиса SuperJob, чаще новое место ищут свердловчане с высшим образованием (таких 56%), средний стаж работы соискателей на предыдущем месте составляет 3,5 года, на переезд согласны 40% граждан.

Среди самых востребованных специальностей у январских соискателей стали менеджер по продажам (10%), администратор (6%), продавец (5%), водитель (4%), менеджер по работе с партнерами, бухгалтерами, программистами, руководителям проектов, секретарями (по 3%) и менеджерами по закупкам (2%), рассказали аналитики hh.ru. «Медианная заработная плата, указанная в вакансиях, в январе относительно декабря не изменилась и составляет 50 тыс. руб. Средняя ожидаемая заработная плата составила 45 тыс. руб.»,— уточнил руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области на 19 января, численность зарегистрированных безработных граждан составила 15,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,73%. Заявленная работодателями потребность в работниках — 49 тыс. человек. Коэффициент напряженности рынка труда — 0,40.

«Сейчас в регионе на одну вакансию приходится 3,2 активных резюме. Нормальная ситуация для рынка — это шесть резюме на одну вакансию. Показатель ниже говорит о дефиците людей, выше — об избытке. Таким образом, в 2023 году наш регион вступил в состояние кадрового голода»,— указали аналитики hh.ru.

Среди причин этого отмечают сезонную особенность. «Многие работники не спешат выходить на рынок труда в начале года — кто-то продлил праздники за счет отпусков, кто-то остается на старой работе в ожидании годовой премии. В то же время работодатели уже активно включились в подбор новых сотрудников, так как потребность в персонале сегодня достаточно высока»,— пояснили эксперты.

Наиболее острый дефицит сотрудников отмечен в профессиональных сферах «Добыча сырья» (0,3 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг» и «Строительство, недвижимость» (по 0,6), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Производство» (по 1,1), «Продажи» и «Транспорт, логистика» (по 1,3). «На протяжении последних нескольких лет нехватка кадров особенно сильно чувствуется в категории “синих воротничков” — квалифицированные рабочие, линейный персонал. Это область, в которой трудятся преимущественно мужчины, поэтому на фоне частичной мобилизации дефицит усилился»,— рассказали аналитики hh.ru.

По их данным, в ближайшее время ждать стабилизации рынка труда не стоит. «В регионе сохранится высокий спрос на квалифицированный рабочий персонал и производственных специалистов, так же будут востребованы специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка и умеющие работать в условиях параллельного импорта»,— прогнозируют эксперты.

Катерина Якушева