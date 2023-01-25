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Коммерсантъ FM
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Берлускони предположил, что решить украинский конфликт сможет только Святой престол

Лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони не видит мирного решения военного конфликта на Украине. По его мнению, ни у кого, кроме папы римского, нет предложений по урегулированию этого военного противостояния.

«Я обеспокоен,— хочу сказать это с предельной ясностью,— тем фактом, что никто, кроме разве что папы римского и Святого престола, похоже, не имеет решений, ведущих к мирному урегулированию конфликта, за который мы платим невыносимую цену жизнями, страданиями, а также экономическим ущербом для всего мира»,— сказал Сильвио Берлускони в интервью Corriere della Sera.

Господин Берлускони отметил, что правящая коалиция находится на стороне Евросоюза и НАТО. По его словам, эту позицию показывают десятки парламентских решений. 11 января сенат Италии поддержал отправку Украине оружия. По данным итальянского военного журнала Rivista Italiana Difesa, Италия отправит Украине системы ПВО SAMP/T. Однако в Минобороны Италии назвали эту информацию «полностью выдуманной».

Папа римский не раз призывал к прекращению военного конфликта на Украине. Он также предлагал провести российско-украинские переговоры в Ватикане.

Подробнее о том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

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