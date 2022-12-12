Минэкономики зазеленело

По данным “Ъ”, Минэкономики в целом поддержало повышенную индексацию тарифа новых солнечных и ветряных электростанций на 20% на фоне всплеска цен на импортные компоненты и в ожидании строительства заводов для импортозамещения оборудования. Инвесторы уверяют, что такой шаг «ни на рубль» не повысит нагрузку на бизнес, хотя уменьшит объем вводимых станций. Промышленность в этом сомневается, предупреждая о росте тарифов и инфляции. В Минэнерго, по информации “Ъ”, опасаются, что аналогичную меру поддержки попросят и остальные энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минэкономики в целом поддержало дополнительную индексацию цены выработки новых проектов ВИЭ, следует из отзыва министерства, с которым ознакомился “Ъ” (документ направлен в Минэнерго на прошлой неделе). Речь идет о проектах на 2,7 ГВт, отобранных в 2021 году с рекордно низкими тарифами. Инвесторы просят индексировать цены по фактической промышленной, а не потребительской инфляции: на 20,4% вместо 8,4%. Компания должна сама попросить регулятор об индексации тарифа, а взамен снизить объем поставки мощности, чтобы общий объем платежа остался прежним.

Ветряные и солнечные станции (ВЭС и СЭС) строятся за счет промышленности: потребители покупают их энергию по повышенному тарифу. Срок поставки — 15 лет, доходность — 12% (при ставке ОФЗ — 8,5%).

Инвесторы в ВИЭ обязаны постепенно углублять локализацию оборудования для станций, но еще импортируют часть компонентов. Летом инвесторы жаловались на подорожание кремния, инверторов, кабелей. Поскольку 90% платежа промышленности приходится на покрытие капитальных затрат ВИЭ, поэтому «при рассмотрении вопроса необходимо учитывать только рост стоимости капзатрат», пишет первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов, считая данные инвесторов о росте цен объективными.

Господин Торосов подчеркивает, что строительство ВИЭ «стимулирует инвестиции в создание и расширение локализованного производства оборудования, развитие технологий (в том числе в смежных отраслях), создание новых рабочих мест». Минэкономики предупреждает, что изменение параметров «не должно приводить к дополнительной нагрузке на потребителей». Министерство предлагает вместе с индексацией «соразмерно снизить» объем мощности ВИЭ, сократить нештрафуемую отсрочку ввода и больше не применять такую меру поддержки.

Однако в конце письма Илья Торосов указывает, что Минэкономики «сообщает о готовности рассмотреть предложения Минэнерго». Минэнерго, по словам источников “Ъ”, выступает против повышенной индексации цен новых ВИЭ, опасаясь, что аналогичную меру попросят и другие виды генерации. Минпромторг, по сведениям “Ъ”, тоже направил в Минэнерго письмо с поддержкой повышенной индексации новых ВЭС и СЭС. В Минэнерго, Минпромторге и Минэкономики не ответили “Ъ”.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев заявил “Ъ”, что индексация на 12% сверх инфляции необходима, чтобы вернуть инвестпроектам «нормальные параметры для финансирования». Резкое удорожание оборудования и строительства — серьезный барьер для реализации проектов. «Предложенный механизм не предполагает роста нагрузки на потребителей ни на рубль за счет соразмерного сокращения поставки мощности»,— заверил он.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что членам ассоциации до сих пор «не удалось достичь единой позиции». Там предупреждают, что инвесторы могут без штрафов отказаться от проектов, но тогда «почти все объемы будут заново разыгрываться и с высокой вероятностью будут отобраны с существенно более высокими ценовыми параметрами». На конкурсе в 2021 году средние цены проектов были почти вдвое ниже потолка: ВЭС — 2,74 руб. за 1 кВт•ч, СЭС — 5,45 руб. СЭС должны заработать в 2023–2024 годах, а ВЭС — начиная с 2025 года.

По мнению «Сообщества потребителей энергии», сложности, наблюдавшиеся в начале года, уже позади — цены и кредитные ставки вернулись к исходным значениям. «Индексация скорее лишит экономику рабочих мест и инвестиций, поскольку приведет к непроизводительным расходам, росту цен и тарифов на электроэнергию и разгону инфляции»,— отмечают там.

Директор Агентства энергетического анализа Алексей Преснов предлагает регуляторам задуматься, насколько еще актуальна отрасль ВИЭ для России. «Локализация и новые рабочие места не могут быть целями развития этого сектора»,— считает он. По мнению аналитика, отрасль должна двигаться по более рыночному пути, через прямые договоры на поставку энергии между потребителями и генкомпаниями, и тогда регуляторам не придется ломать голову над параметрами программы.

Полина Смертина