Электростанции часов не наблюдают

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Генерирующие компании РФ, ссылаясь на санкции, добились от Минэнерго возможности на год-два задерживать строительство новых электростанций. Инвесторы не будут платить за это штрафы, а период получения повышенных сборов за мощность будет сохранен. Преференции получат все ВИЭ, мусоросжигающие станции, Таманская ТЭС «Ростеха», проекты модернизации старых ТЭС и блоки на российских газовых турбинах. Потребители считают излишней отмену штрафов по просрочкам, возникшим до введения санкций, а эксперты говорят об «асимметрии бизнес-рисков» в энергетике в пользу энергокомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минэнерго разработало крайне привлекательные условия оплаты мощности для всех проектов строительства электростанций в РФ. Инвесторы получат право задерживать запуск новых объектов без штрафов, причем срок договоров поставки мощности (ДПМ, гарантируют высокие платежи) будет автоматически сдвигаться. Чтобы получить отсрочку, инвестор должен попросить об этом до конца года, следует из проекта постановления правительства о мерах поддержки энергетики в условиях санкций.

Набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) рассмотрит поправки к регламентам оптового рынка уже 29 апреля, сообщили источники “Ъ” и подтвердили в регуляторе. Изменения вступят в силу одновременно с принятием постановления правительства. Проект находится на согласовании в правительстве, уточнили в Минэнерго.

Все новые проекты солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС), а также мусоросжигающие ТЭС «РТ-Инвеста» (входит в «Ростех») смогут без штрафов задержать запуск на два года, а малые ГЭС (отобранные после 2017 года) — на 30 месяцев. Послабления распространяются даже на станции, которые должны были запуститься еще до введения санкций. Но их освободят от штрафов только с 1 апреля. До конца года инвестор в ВИЭ может без штрафа отказаться от проекта. В Ассоциации развития возобновляемой энергетики сказали “Ъ”, что нештрафуемая отсрочка с продлением ДПМ — «необходимость для всех участников рынка, реализуемый стресс-сценарий никто не мог спрогнозировать». Особый режим оплаты мощности коснется и модернизации старых ТЭС. Инвестор может попросить отодвинуть на год дату запуска объекта, а правительство имеет право дополнительно увеличить отсрочку. Все проекты получат отмену штрафов на год с новой даты запуска.

Генкомпании уже предупредили о рисках сдвига сроков запуска парогазовых установок на российских турбинах, сообщил 27 апреля, глава Минэнерго Николай Шульгинов. Глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров пояснил, что запуск проекта на Новочеркасской ГРЭС (2,26 ГВт) может отодвинуться на год-полтора, поскольку ОДК (входит в «Ростех») отказывается подписывать договор на производство турбины. Всего в РФ отобрано пять проектов на больших турбинах на 1,6 ГВт, в том числе «Интер РАО» и «Т Плюс». Сроки запуска — 2027–2028 годы. Средний удельный CAPEX составляет 70,2 тыс. руб. за 1 кВт — это самый высокий показатель в программе модернизации старых ТЭС.

«Технопромэкспорт» (подконтролен «Ростеху») сможет отодвинуть начало запуска ТЭС «Ударная» на Таманском полуострове максимум до 1 апреля 2023 года и не будет платить штрафы до конца 2023 года. Срок ДПМ составит 14 лет (вместо обычных 15 лет). Станция должна была заработать еще 1 апреля 2021 года, но правительство сдвинуло запуск до 31 декабря 2023 года. Причина — смена оборудования: вместо двух турбин по 25 МВт инвестор поставит одну большую российскую ГТД-110М. В «Ростехе» сказали “Ъ”, что предложение Минэнерго — «логичный шаг на пути успешной реализации проекта». Замена оборудования «объективно обусловила перенос даты поставки мощности на 31 декабря 2023 года и необходимость отмены штрафных санкций».

«Давать послабления энергокомпаниям, у которых сложности с вводом объектов возникли по своей вине, причем задолго до текущей ситуации, нецелесообразно. Необходим более адресный подход, иначе поощряется безответственность и неэффективность»,— возражают в «Сообществе потребителей энергии». «Налицо асимметрия бизнес-рисков отечественного энергорынка: внешний шок коснулся и производителей, и потребителей, но первые могут рассчитывать на понимание и снисхождение, а вторые, увы, нет»,— подчеркивает заместитель гендиректора ИПЕМ Александр Григорьев. С другой стороны, уточняет он, штрафы действительно не решают одну из острейших проблем: отсутствие необходимых производств для обеспечения суверенитета в энергомашиностроении.

Полина Смертина