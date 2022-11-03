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Коммерсантъ FM
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Авиацию подняли на доклад

Компании и аэропорты отчитываются о безопасности каждое утро

Росавиация попросила участников отрасли каждый день в шесть утра отчитываться о ситуации с безопасностью. Новое требование связано с режимом повышенной готовности, объявленным в Центральном и Южном федеральных округах. Аэропорты и перевозчики проводят специальные учения по отработке сценариев терактов и пожаров, авиакомпании докладывают о дебоширах и ложных звонках о минировании, а также проверяют навыки оказания первой помощи у сотрудников. Эксперты отмечают, что пока тренировки и доклады не осложняют работу транспорта, но потенциал ужесточения проверок есть.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Росавиация ввела новую отчетность по безопасности для авиакомпаний и аэропортов. В связи с введением режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах ведомство поручило руководителям подразделений ежедневно к шести утра докладывать «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта». Второй получатель информации — дежурная служба отдела безопасности полетов в Домодедово. О случаях ухудшения обстановки следует «немедленно докладывать» по указанным мобильным телефонам.

Порядок действует с 25 октября и продлится «до отмены поручения». В Минтрансе и Росавиации не ответили на вопросы “Ъ”. В Домодедово уточнили, что аэропорт «взаимодействует с Росавиацией по ряду вопросов, включая этот».

Во Внуково сообщили, что требуемая Росавиацией рабочая группа функционирует на постоянной основе. На минувшей неделе аэропорт организовал тренировку по эвакуации пассажиров и персонала из терминала А «при угрозе пожара, совершения диверсий и террористических актов». Целью была проверка готовности к действиям при чрезвычайных ситуациях, «выработка у персонала навыков безошибочного ориентирования в здании терминала в условиях стрессовой ситуации», проверка работоспособности систем противопожарной защиты и доступности эвакуационных выходов.

В Шереметьево сообщили “Ъ”, что в аэропорту на регулярной основе проводятся тренировки и учения по плану операции «Набат» (сценарий захвата ВС). В отработке экстренных сценариев участвуют в том числе представители ФСБ, МВД и Росгвардии. Для отработки угрозы захвата самолета на территории аэродрома предусмотрены удаленные места стоянки, чтобы лайнер «не создавал помех для других воздушных судов и не препятствовал работе аэропорта». В оцеплении «захваченного самолета» участвуют сотрудники подразделений охраны МАШ и сотрудники полиции, вооруженные автоматическим стрелковым оружием. Для «локализации последствий» к лайнеру прибывают расчеты пожарных и медицинских бригад, а также сотрудники других оперативных служб.

Новое поручение “Ъ” подтвердили собеседники в ряде авиакомпаний, в том числе в S7: «В компании сформирована группа по мониторингу и предоставлению информации. Все мероприятия, направленные на усиление мер транспортной и авиационной безопасности, выполняются».

В группе «Аэрофлот», «Уральских авиалиниях», Red Wings, Smartavia, AzurAir и других компаниях отказались от комментариев. Но, как уточнил собеседник “Ъ”, близкий к Минтрансу, все крупнейшие авиакомпании осведомлены о новом режиме и «отчетность предоставляется в срок».

Некоторые источники “Ъ” в авиакомпаниях добавляют, что у них тоже проводились проверки, «отрабатывались эвакуация из захваченного и горящего самолета, оказание первой помощи». Другой собеседник в авиаотрасли отмечает, что при предоставлении отчетности нужно также сообщать о звонках о ложном минировании и выявлении дебоширов. Другой собеседник указывает, что сводный отчет о контроле безопасности не влияет на работу авиакомпании и не вызывает особых затруднений, «хотя у ответственных лиц прибавилось работы». В одной из крупных компаний единственным затруднением назвали оперативный сбор информации из региональных представительств в шесть утра. Собеседник “Ъ” выразил надежду, что аэропорты не используют режим повышенной готовности как повод для повышения ставок за авиабезопасность. «Также не хотелось бы превращения аэропортов МАУ в подобие (аэропорта имени.— “Ъ”) Бен-Гуриона»,— добавил источник “Ъ”, отмечая, что один из самых охраняемых аэропортов мира в Тель-Авиве контролируется не только полицией, но и военными.

В России порядок изменения уровней готовности установлен в национальной программе авиационной безопасности, разработанной как приложение к Конвенции о международной гражданской авиации и положениям руководства ICAO. Документ возлагает ответственность за профилактику угроз на аэропортовые комиссии по авиабезопасности, создаваемые совместно с Росавиацией и другими компетентными органами.

«Инструменты парирования угроз» при этом могут оперативно расширяться в случае ухудшения обстановки, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. При обнаружении новой угрозы методы реагирования могут включать в себя запрет на провоз определенных грузов и багажа, дополнительный досмотр въезжающего на территорию аэропорта транспорта. Но происходит это исключительно по коллективному согласованию членов комиссии, указывает эксперт.

Олег Пантелеев напоминает, что меры контроля корректируются с учетом опыта противодействия терроризму: так, после эпизода с «ботиночным террористом» Ричардом Рейдом, который в 2002 году пытался пронести на борт самолета American Airlines взрывчатое вещество в подошве, в аэропортах появился осмотр обуви.

Айгуль Абдуллина

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