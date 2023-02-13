Финны съезжают из гостиницы

Финский концерн EKE избавляется от своего последнего проекта в России — недостроенного офисно-гостиничного комплекса San Gally Park в центре Санкт-Петербурга. Его приобретает группа RBI Эдуарда Тиктинского, которая может переделать площади под апарт-комплекс. Этот сегмент, несмотря на падение в целом рынка недвижимости, пока остается более перспективным по сравнению с гостиницами и офисами, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

О покупке RBI у финского ЕКЕ проекта строительства офисно-гостиничного комплекса San Gally Park на Лиговском проспекте рассказали источники “Ъ” на рынке недвижимости. По информации одного из них, стороны достигли предварительного соглашения о сделке. В EKE и RBI отказались от комментариев.

Управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов оценивает сделку между RBI и EKE в 3–4 млрд руб., управляющий партнер «IPG Россия» Иван Починщиков — в 5–6 млрд руб. Проект реализован на 30%, поэтому дополнительные инвестиции в строительство составят около 150 тыс. руб. за 1 кв. м, говорит руководитель отдела продаж Yard Group Дина Булыченко. Это выгодная сделка для RBI, поскольку площадка находится в перспективной локации, уверен господин Кравцов.

RBI строит жилье элитного и бизнес-класса и управляет апарт-комплексами Artstudio в Санкт-Петербурге. Группа основана в 1993 году и принадлежит Эдуарду Тиктинскому. Объем реализованных объектов превышает 2 млн кв. м. Выручка девелопера в 2021 году составила 13 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб. San Gally Park — последний оставшийся у EKE проект на российском рынке. Концерн построил в Санкт-Петербурге жилой комплекс «Две эпохи» на Васильевском острове и бизнес-центр «Пулково скай» (76 тыс. кв. м), проданный недавно фонду Balchug Capital. Владельцами EKE выступает семья основателя компании Бертеля Экенгрена. Выручка концерна в 2021 году составила €135,5 млн.

ЕКЕ выкупал 2,5 га на Лиговском проспекте у австрийской Strabag в 2017 году, планируя построить на участке три бизнес-центра общей площадью 47 тыс. кв. м и гостиницу уровня «четыре звезды» на 298 номеров. Инвестиции в проект оценивались в €120 млн (9,3 млрд руб. по текущему курсу). EKE приступил к строительству комплекса в 2021 году и рассчитывал завершить работы к 2024 году. Но в марте 2022 года финское издание Rakennuslehti сообщило о приостановке проекта из-за начала российской военной операции на Украине.

В случае внесения изменений в документацию на участке можно построить комплекс апартаментов, полагает господин Починщиков. RBI выгоднее приобрести под эти цели только гостиничный корпус, но EKE был не готов продавать проект по частям, объясняет господин Кравцов. Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков не исключает, что в сделку войдет только отель. Но в случае покупки всего комплекса бизнес-центры могут быть перепроданы, так как переделать их под апартаменты будет сложно, а офисный рынок чувствует себя нестабильно, рассуждает эксперт.

По данным NF Group, в 2022 году в Санкт-Петербурге было продано 2,1 тыс. апартаментов, что более чем в два раза ниже результатов 2021 года. Спрос на несервисные апартаменты за этот период вырос на 16%, а на сервисные объекты этого формата упал на 60%, подсчитали в компании. Тем не менее в последние три месяца в сегменте наблюдается постепенное восстановление продаж, подчеркивает господин Кравцов. В прошлом году, добавляет госпожа Булыченко, средняя загрузка апарт-отелей была на 20% выше, чем у классических гостиниц.

Константин Куркин, Санкт-Петербург