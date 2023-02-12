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Коммерсантъ FM
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Число жертв землетрясений в Турции достигло 24,6 тыс.

Жертвами землетрясений в Турции стали 24 617 человек, передает «Анадолу» данные агентства по чрезвычайным ситуациям. Травмы получили 80 088 человек.

Ранее было известно о 22,3 тыс. погибших в Турции. В Сирии, по последним данным, жертвами землетрясения стали не менее 3,5 тыс.

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8, произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд.

О политической ситуации в Турции на фоне трагедии — в материале «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Массовые похороны жертв землетрясений в Турции и Сирии

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Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Фото: Emrah Gurel / AP

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

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Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Фото: Emrah Gurel / AP

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

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