День Святого Валентина распределил подарки

Россияне закупились смарт-часами, шоколадом и эротическими играми перед днем Святого Валентина. Об этом “Ъ FM” рассказали представители маркетплейсов. На Wildberries с начала февраля в 2,5 раза год к году выросли продажи настольных игр для влюбленных. Благовония с афродизиаками стали покупать в девять раз чаще. На Ozon в восемь раз увеличился интерес к сладким подарочным наборам. В топ самых популярных презентов также вошли готовые косметические наборы и гаджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Средний чек покупок, приуроченных к 14 февраля, как правило, не превышает 10 тыс. руб., говорит пиар-менеджер Wildberries Анфиса Ронжина:

«В пять-шесть раз вырос спрос на проекторы и экраны для них. Это может говорить о том, что походы в кино в 2023 году в период отсутствия мировых кинопремьер россиянам заменят домашние кинотеатры. Среди наиболее востребованных подарков — сладости и мягкие игрушки. Хитами стали плюшевый "кот-батон" и "гусь-обнимусь" длиной 1,5 метра. На их покупку в среднем тратят 1,5-2 тыс. руб. Из сладостей чаще всего сейчас выбирают фигурный шоколад в виде сердец и шоколадные букеты роз где-то за 1,5 тыс. руб.

Среди более дорогостоящих презентов — ювелирные украшения и разные носимые гаджеты, смартфоны стоимостью порядка 12-15 тыс. руб. и более бюджетные подарки — беспроводные наушники, на которые тратят порядка 1,5-2 тыс. руб.».

Ювелирные изделия и бижутерия остаются в списке самых популярных подарков ко дню всех влюбленных, хотя выбор украшений заметно сократился. Особенно в люксовом сегменте. Крупные иностранные бренды, в том числе Tiffany, Cartier и Chopard, приостановили работу в России.

Сейчас их продукция ввозится в страну в крайне скромных объемах, говорит издатель журнала «Ювелирное обозрение» Алексей Щербина. Однако, по его прогнозам, заметнее всего, в сравнении с предпраздничным периодом 2022 года, снизятся продажи украшений среднего ценового сегмента:

«В люксовом сегменте многие потребители большей частью покупали украшения зарубежных брендов за границей. И сейчас никаких препятствий нет. Российские люксовые бренды за 2010-е годы активно участвовали в зарубежных выставках, конкурсах дизайна, их популярность растет. В массовом и среднем сегменте происходит вымывание.

Ювелирная сфера с 1 января 2023 года выведена из льготных режимов налогообложения. Малого бизнеса там вообще больше нет. На первый план выходят гиганты, которые гонят массовку. Пока в ассортименте торговых сетей кардинальных изменений не произошло. Ювелирные украшения все-таки имеют достаточно большой период оборота. В лучшие времена считалось, срок реализации украшения не менее четырех-шести месяцев. Сейчас эти сроки удлинились. В сетях скопились запасы. Упал общий спрос не менее чем на 35%. Произошло удорожание как минимум на 50%. Большая категория людей предпочитает покупать реже, но качественное».

За счет эффекта низкой базы спрос на гаджеты, одежду и аксессуары в преддверии февральских праздников может немного вырасти, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. В то же время официальным ритейлерам рассчитывать на заметный рост выручки не приходится, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Прошлый год был крайне негативным. Впервые за семь лет снизились объемы продаж смартфонов. Четвертый квартал оказался еще хуже, чем третий. На фоне провального 2022-го некоторый всплеск активности в преддверии 14 февраля и, впоследствии, гендерных праздников, вполне возможно, будет заметен. Какие-то покупки потребители откладывали и, пользуясь праздниками, возможно, попытаются порадовать своих близких. Всплеск будет гораздо ниже, чем традиционные объемы продаж. Если мы падали на 30-40%, а получим объем продаж на 10-15% ниже. Рост-то был, но только относительно слабого результата прошлого года. В последние годы в целом россияне ведут себя более рационально. Праздники перестали приносить такие объемы выручки, как раньше.

"Челноки" везут пачками смартфоны без всякого предустановленного программного обеспечения. Это стоит, естественно, гораздо дешевле, потому что не нужно тратить время и деньги на предустановку для России. С точки зрения электроники, конечно, мы сталкиваемся с подделками, но не так часто, как это происходит в других категориях — дежда, обувь, парфюмерия, косметика, где уже есть существенный объем поддельной продукции и риск нарваться на контрафакт. В этих категориях, скорее всего, мы не увидим большого ажиотажа. И в той, и в другой группе товаров я не вижу перспективы выигрыша у классических ритейлеров».

В прошлом году, по данным опроса Superjob, подготовить подарок на День Святого Валентина планировал каждый третий россиянин, это был минимум с 2019 года. В этот раз, выяснили аналитики сервиса, 36% мужчин, которые состоят в браке или отношениях, планируют как минимум купить цветы.

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Елизавета Скобцова