«Нет ничего забавнее женщины, не увидевшей своих цветов»

В преддверии Дня святого Валентина «Ъ» собрал упоминания в мировой литературе и живописи неудавшихся свиданий и систематизировал причины провалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина «Объятие» Пабло Пикассо, 1900 год

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина «Объятие» Пабло Пикассо, 1900 год

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

Ошибки гастрономии

«Когда денег было совсем немного, а пригласить куда-нибудь понравившуюся девушку очень хотелось, он предлагал посидеть в кафе "Мороженое", справедливо полагая, что уж на мороженое-то всегда хватит, потому что его много не съешь» (из романа Дмитрия Сафонова «Башня», 2005 год).

«Честное слово, для тех, кому больше двадцати семи, должно существовать правило: "На первом свидании оба обязаны выпить сыворотку правды вместо совиньона, чтобы убедиться, что говорят на одном языке"» (из романа Харриет Уокер «Новая девушка», 2021 год).

«С таким везением, как у меня, единственный способ прожить с мужчиной до конца своих дней — это подавиться каким-нибудь сыром и умереть на первом же свидании» (из романа Эбби Хименес «Френдзона», 2022 год).

«Есть деньги — угощаем всех дам шампанским, нет — живем в кредит. Женщинам такой подход очень нравится первые три свидания, но потом что-то в них ломается» (из романа признанного иностранным агентом Дмитрия Глуховского «Текст», 2017 год).

«На первом свидании нужно пойти с мужчиной в ресторан… Если какой-то придурок заглотнет всю тарелку, даже не взглянув, что съел, к нему в постель залезать точно не стоит» (из романа Чака Паланика «Рэнт. Биография Бастера Кейси», 2007 год).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Картина «Украинская ночь. Свидание» Николай Пимоненко, 1905 год Фото: Wikipedia Картина «Не жартуй» Николая Пимоненко, 1895 год Фото: Wikipedia Картина «Свидание» Владимира Маковского, 1883 год Фото: Государственная Третьяковская галерея Следующая фотография 1 / 3 Картина «Украинская ночь. Свидание» Николай Пимоненко, 1905 год Фото: Wikipedia Картина «Не жартуй» Николая Пимоненко, 1895 год Фото: Wikipedia Картина «Свидание» Владимира Маковского, 1883 год Фото: Государственная Третьяковская галерея

Неподходящий человек

«Я был тогда влюблен в одну девушку. Днем она работала учетчицей в бухгалтерии одного военного учреждения, а вечером училась в вечерней школе. Между этими двумя занятиями она успевала назначать свидания и, к сожалению, не только мне» (из книги Фазиля Искандера «Созвездие Козлотура», 1968 года).

«За эти месяцы он познакомился с несколькими девушками, но все это были случайные свидания — молитвы без веры» (из романа Антонио Итурбе «В открытое небо», 2022 год).

«В сущности каждое следующее свидание они назначали оттого, что никак не могли успеть доссориться...» (из книги Эльзы Триоле «Защитный цвет», 1928 год).

«Стыдно признаться, но я отдал бы десять бесед с Эйнштейном за первое свидание с хорошенькой статисткой. Правда, на десятом свидании я стал бы вздыхать об Эйнштейне или о серьезной книге» (из повести Альбера Камю «Падение», 1956 год).

Неподходящее время

«Если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце… Нужно соблюдать обряды» (из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 1943 год).

«В провинциальном городе лучшее время для тайного свидания — полдень. Вечером везде много гуляющих, естественно праздное любопытство; глаза кумушек лучше видят, уши лучше слышат, и фантазия по канве самых обыденных явлений жизни ткет такие узоры, что даже "романистам" из "Листков" не снится ничего подобного» (из детективного романа Андрея Зарина «Казнь», 2011 год).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Картина «Свидание» Леонида Соломаткина, 1880 год Фото: Государственный Русский музей Картина «А что скажет мама?» Сергея Васильковского, 1911 год Фото: Сумской художественный музей им. Никанора Онацкого Картина «Неудавшееся свидание» Александра Брюллова, 1840–1914 годы Фото: Иркутский областной художественный музей Следующая фотография 1 / 3 Картина «Свидание» Леонида Соломаткина, 1880 год Фото: Государственный Русский музей Картина «А что скажет мама?» Сергея Васильковского, 1911 год Фото: Сумской художественный музей им. Никанора Онацкого Картина «Неудавшееся свидание» Александра Брюллова, 1840–1914 годы Фото: Иркутский областной художественный музей

Неподходящее место

«В пятом часу вечера я пробирался в самый далекий и глухой угол городского сада. В саду не было ни души, и свидание могло быть назначено где-нибудь поближе, на аллеях или в беседках, но женщины не любят романов наполовину; коли мед, так и ложка, коли свидание, так подавай самую глухую и непроходимую чащу, где рискуешь наткнуться на жулика или подкутившего мещанина» (из рассказа Антона Чехова «Любовь», 1886 год).

«Если женщине назначают свидание в гараже, вряд ли ей следует считать это большой удачей» (из книги Татьяны Поляковой «Я смотрю на тебя», 2012 год).

«Поход в Эрмитаж не считается свиданием» (из книги Елены Обуховой и Натальи Тимошенко «Хозяин гиблого места», 2018 год).

«Проходишь мимо кинотеатров, в каждый стоит длинная-длинная очередь. Однако недовольным никто не выглядит. В наши дни тратишь огромное количество денег просто на жизнь, так что, если у тебя свидание, можно провести все отпущенное на него время в очереди и сберечь деньги» (из мемуаров Энди Уорхола «Философия. От А к Б и наоборот», 1975 год).

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Ошибки гардероба

«Не хочу огорчать вашу бабушку, но я не хожу на свидания с парнями, чей маникюр лучше моего» (из романа Ви Киланд и Пенелопы Уорд «Ненавижу тебя, красавчик», 2019 год).

«Она просила манто из норки — ради любви. Он начал брать взятки и манто все-таки ей подарил. Теперь сидит. Она ходит к нему на свидание в этом манто» (из детективного романа Станислава Родионова «Долгое дело», 2013 год).

«Если у девушки нет настроения, то она может пойти на свидание или на вечеринку хоть в мешке. Так, как себя и чувствует» (из фэнтези Мары Вульф «Сестра ночи, 2021 год).

«Так она мстит мне, понимаешь?.. Почему, например, она должна выходить на улицу в красной шапке и красном шарфе?.. Она ответила без тени смущения или раскаянья, что в этой шапочке и в этом шарфике она пришла на наше первое свидание… В память об этом свидании она нацепила проклятые большевистские тряпки в сорок первом! И ни под каким видом не согласилась пообещать мне, что не сделает этого еще раз» (из романа Давида Гроссмана «См. статью "Любовь"», 1986 год).

Мало тем для разговора

«Если во время первого свидания было задано много вопросов, это практически исключает возможность второго — как со стороны мужчины, так и со стороны женщины» (из книги Сета Стивенса-Давидовица «Все лгут», 2018 год).

«В последних свиданиях вам говорить было не о чем. У вашей так называемой "любви" не хватало и содержания; она дальше пойти не могла. Вы еще до разлуки разошлись и были верны не любви, а призраку ее, который сами выдумали» (из романа Ивана Гончарова «Обломов», 1859 год).

«Разговаривая, мы оба думали только о том, как бы поестественнее закончить свидание» (из романа Юкио Мисимы «Исповедь маски», 1949 год).

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Неловкие моменты

«Она действительно несла цветы, которых еще не было, но она шла на свидание и минут через двадцать собиралась их получить, поэтому мысленно уже держала в руках букет. Уже опускала лицо в розы (или нарциссы), уже говорила "спасиииибо", уже подставляла висок для поцелуя. И нет ничего забавнее женщины, не увидевшей своих цветов» (из романа Марты Кетро «Горький шоколад. Книга утешений», 2008 год).

«В конце [свидания] я сделал непростительную ошибку. Дурацкую и бессмысленную. По части бессмысленности эта ошибка — чистый гротеск. Короче, я посадил ее на кольцевую линию Яманотэ не в ту сторону» (из сборника Харуки Мураками «Медленной шлюпкой в Китай», 1983 год).

«Никогда не доверяйте тем, кто охотно позволяет себя лапать на первом же свидании. Но тем более остерегайтесь тех, кому для этого требуется разрешение священника» (из романа Карлоса Руиса Сафона «Тень ветра», 2001 год).

«Мужчины побаиваются одиноких тридцатилетних женщин. Они думают, что у них наверняка где-то уже есть ребенок или что на втором же свидании они посмотрят на свои биологические часы и объявят: "Мой бог! Как много уже времени! Быстро сделай мне ребенка, а то скоро станет совсем поздно!"» (из романа Бена Элтона «Звонок из прошлого», 1998 год).

«Слово "до свидания" звучит неприлично, если не знаешь, встретишься ты снова с человеком или нет» (из детективного романа Фреда Варгаса «Игра Нептуна», 2004 год).

Опоздания

«Стоит любовнице или другу опоздать на несколько минут на свидание, и я уже представляю их мертвыми» (из романа Реймона Радиге «Бес в крови», 1923 год).

«Если девушка приходит на свидание красивая — кто будет расстраиваться, что она опоздала? Никто!» (из романа Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи», 1951 год).

Подготовила Елена Федотова