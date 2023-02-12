Спутник «Роскосмоса» заснял тектонический разлом после землетрясения в Турции

Спутник «Роскосмоса» «Канопус-В» опубликовал в Telegram две фотографии последствий землетрясения в Турции. На первом фото запечатлен тектонический разлом в провинции Хатай длиной 200 метров и глубиной 30 метров. На втором — затопленный аэропорт Хатай. Для сравнения «Роскосмос» также прикрепил фотографии до землетрясения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тектонический разлом в провинции Хатай, вид из космоса

Фото: РИА Новости Тектонический разлом в провинции Хатай, вид из космоса

Фото: РИА Новости

Ночью 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. В тот же день в Центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. При землетрясении в Турции погибли 29,6 тыс. человек, в Сирии — 3 тыс. человек. Турецкие власти сравнили разрушительность землетрясения, которое длилось две минуты, со взрывом 500 атомных бомб.

Анастасия Ларина