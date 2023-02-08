Мобилизованных тувинцев, жаловавшихся на издевательства в зоне спецоперации, переведут в 55-ю мотострелковую бригаду

Министерство обороны России положительно отнеслось к предложению перевести мобилизованных для участия в специальной военной операции жителей Республики Тыва в состав 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.

«По существующим требованиям переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение»,— отметил он.

В начале февраля группа военнослужащих из Тывы записала видеообращение, в котором сообщила о сложностях с лечением раненых из-за проблем со статусом. «Когда мы привозили в госпиталь своих раненых однополчан, нас даже не принимали, отказывается, мы не относимся ни к одной военной части»,— говорилось в видеообращении. Его авторы указали также на издевательства «со стороны людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)». Господин Ховалыг и вице-спикер Госдумы РФ от «Единой России» Шолбан Кара-оол, который ранее возглавлял регион, обещали разобраться с вопросом.

55-я бригада была сформирована в 2015 году и дислоцируется на территории Тывы. В ее расположении проходили подготовку мобилизованные из республики. «Основная часть призванных из Тывы в рамках частичной мобилизации проходит службу в 55-й бригаде. С конца октября они успешно выполняют задачи специальной военной операции»,— сообщил господин Ховалыг. Ранее глава Тывы ходатайствовал о присвоении бригаде звание гвардейской.

Валерий Лавский, Новосибирск