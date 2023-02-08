Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мобилизованных тувинцев, жаловавшихся на издевательства в зоне спецоперации, переведут в 55-ю мотострелковую бригаду

Министерство обороны России положительно отнеслось к предложению перевести мобилизованных для участия в специальной военной операции жителей Республики Тыва в состав 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.

«По существующим требованиям переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение»,— отметил он.

В начале февраля группа военнослужащих из Тывы записала видеообращение, в котором сообщила о сложностях с лечением раненых из-за проблем со статусом. «Когда мы привозили в госпиталь своих раненых однополчан, нас даже не принимали, отказывается, мы не относимся ни к одной военной части»,— говорилось в видеообращении. Его авторы указали также на издевательства «со стороны людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)». Господин Ховалыг и вице-спикер Госдумы РФ от «Единой России» Шолбан Кара-оол, который ранее возглавлял регион, обещали разобраться с вопросом.

55-я бригада была сформирована в 2015 году и дислоцируется на территории Тывы. В ее расположении проходили подготовку мобилизованные из республики. «Основная часть призванных из Тывы в рамках частичной мобилизации проходит службу в 55-й бригаде. С конца октября они успешно выполняют задачи специальной военной операции»,— сообщил господин Ховалыг. Ранее глава Тывы ходатайствовал о присвоении бригаде звание гвардейской.

Валерий Лавский, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...