FT: Meta планирует новые сокращения сотрудников

Компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) задерживает составление бюджетов разных отделов и готовится к новому раунду сокращений персонала, чтобы снизить издержки. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на нескольких сотрудников американской компании.

По словам источников, до сих пор не определена численность сотрудников в отделах на этот год, из-за чего не может быть рассчитан бюджет. Обычно бюджет на следующий год составлялся и утверждался в конце предыдущего года. Теперь сотрудники жалуются, что «работа толком не делается, поскольку менеджеры не могут рассчитать объем рабочей нагрузки». По словам собеседников FT, «раньше на то, чтобы утвердить какие-то проекты и решения, требовались считаные дни, теперь же на это уходят месяцы» — даже в таких приоритетных направлениях, как метавселенная и реклама.

В ноябре Meta уже объявила об увольнении 11 тыс. сотрудников в целях снижения издержек, что стало крупнейшим в истории компании сокращением штата. При этом руководство компании назвало 2023 год «годом эффективности».

Однако, как отмечают собеседники FT, «год эффективности начинается с того, что сотрудникам платят за ничегонеделание». Они также утверждают, что такая неопределенность лишает сотрудников мотивации и уверенности. По их словам, новый раунд сокращений может начаться в марте, однако его масштабы неизвестны. Сейчас менеджеры, говорят собеседники FT, проверяют данные эффективности работы сотрудников, а также отбирают низкоэффективные или не очень перспективные проекты, которые можно закрыть. В самой Meta отказались комментировать запрос FT.

О массовых увольнениях в американских хайтек-компаниях читайте в материале «Ъ» «Технологии подсократили».

Алена Миклашевская