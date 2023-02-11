Землетрясение усилило оппозицию

ВОЗ предупредила о риске «вторичной катастрофы» в Турции. После землетрясения многие выжившие остаются на улицах, испытывают проблемы с водой, топливом, электричеством и связью, заявили в организации. Там считают, что гуманитарный кризис может привести к жертвам, сопоставимым с числом погибших из-за землетрясения. Таких почти 22 тыс. человек. Около 80 тыс. пострадали.

В ООН считают, что в результате бедствия 5,5 млн человек в Турции и Сирии могут остаться без крова. В организации ЮНИСЕФ заявили о риске развития эпидемии. Обстановку, как пишут СМИ, осложняет нетипично низкая для региона температура.

В Турции реакция официальных властей на катастрофу спровоцировала рост оппозиционных настроений, рассказал “Ъ FM” журналист из Стамбула Абдурахман Камбур-оглу:

«Коридор гуманитарной помощи наладился. Поступают жалобы из отдаленных районов, куда все еще не прибыли спасатели. Тела остаются под завалами, разрушена инфраструктура, и есть вероятность, что канализация смешалась с питьевой водой. Речь идет о 10 крупных городах. Людей призывают не пить из-под крана, развертывают пункты помощи. По последним данным, из этих городов вывезено 20 тыс. человек. Для тех, кто пока там, предоставляют палаточные лагеря.

Что касается политических разногласий, все потерпевшие говорят, что больше не будут голосовать за действующие власти. Руководство страны попыталось закрыть Twitter и TikTok, потому что именно там люди делились возмущением. Через день пришлось открыть доступ. Министры прибывают в пострадавшие районы, а их встречают протестами. Двоим чиновникам пришлось даже спешно уехать. А власть возмущена тем, что оппозиция пытается оказать помощь».

Как пишет Politico, турецкая оппозиция обвиняет администрацию Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что бюджет выделенный на борьбу со стихийными бедствиями в последние годы тратился на строительство дорог. Проектами руководили представители правительства.

Из-за дефектов в упавших зданиях в одной из провинций Турции арестованы восемь человек, передают СМИ. В аэропорте Стамбула 10 февраля задержали подрядчика крупного жилого комплекса, который не выстоял при землетрясении.

Пошатнуть позиции господина Эрдогана, однако, на предстоящих президентских выборах его противникам будет сложно, уверена востоковед и политолог Елена Супонина:

«Были нарушения норм, тем более в сейсмических зонах, но не все согласны, что за это отвечают власти и Реджеп Тайип Эрдоган. Большая вина ложится на частный бизнес. Наиболее серьезные аналитики говорят, что любой оппозиционер власти тоже бы не смог справиться. Главная беда оппозиции — раздробленность. Они обещали, что после траура назовут единого лидера, но опять не получилось договориться. У господина Эрдогана появляется козырь. Обстановка нестабильная. Говорят, что могут быть новые землетрясения. И когда закончится чрезвычайное положение в пострадавших районах, а это будет почти впритык к дате выборов, которая, кстати, официально пока еще не утверждена, у действующего президента вполне может появиться повод либо отменить выборы в 2023 году, либо перенести их на более поздние сроки.

Я пока не усматриваю катастрофического падения рейтинга турецкого президента, даже наоборот, многие отмечают, что он хорошо реагирует на ситуацию, быстро перемещается. Самая серьезная вещь — экономическая ситуация. Она и так ухудшалась, это не в пользу Реджепу Тайипу Эрдогану, тем не менее он предпринимает ряд шагов, которые позволяют держать экономику на плаву, зачастую не слушается рекомендаций Международного валютного фонда, других организаций. А руководителей Центробанка, которые перечили, он неоднократно уже менял. Кроме того, сильны религиозные настроения».

В середине января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил проведение выборов 14 мая — на месяц раньше запланированного срока. На днях агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Турции сообщало, что из-за землетрясения власти могут рассмотреть возможность перенести выборы.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова