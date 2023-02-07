Стихийные последствия

Курс турецкой лиры опустился до рекордно низких значений на фоне землетрясения. В моменте $1 стоил 19 лир, впрочем, позже валюта отыграла падение. Власти страны пока не готовы делиться прогнозами, в какую сумму может обойтись восстановление затронутых катастрофой регионов. По оценкам Геологической службы США, потери могут составить около 2% ВВП Турции. В результате землетрясения часть инфраструктурных объектов страны оказались разрушены или временно закрыты. Так, в порту Искендерун на юго-востоке страны произошел пожар — из-за подземных толчков один из контейнеров перевернулся и вспыхнул.

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О том, какими последствиями обернется стихийное бедствие, пока говорить сложно, но на обмене грузами с Россией, вероятнее всего, это не скажется, отметил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Основной удар стихии пришелся на южную часть Турции, средиземноморское побережье. Это менее важная с точки зрения транспортного хаба артерия.

Основные порты, обслуживающие черноморский бассейн и Босфор, находятся на западе и севере страны. Вот они пока не пострадали.

Конечно, возможны задержки в отправке и обработке грузов. Турции придется еще в течение нескольких дней, может быть, даже недель, тратить больше ресурсов на восстановление ситуации в южных районах, и это будет отвлекать от обычной повседневной работы. Можно рассчитывать на то, что задержка по обработке грузов составит несколько дней, максимум, может быть, одну-две недели».

Из-за землетрясения в Турции приостановили прокачку по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. По предварительным данным, объект не получил повреждений. Впрочем, даже при самом негативном сценарии серьезных последствий энергетический рынок бы не заметил, подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Как правило, подобные ремонтные работы могут происходить довольно быстро. Если речь идет об одном-двух разрывах, то в течение недели все можно починить. Поэтому мир не заметит дефицита нефти, тем более Азербайджан может перекинуть эти объемы на другие направления, в частности, на Россию. Если мы говорим про газопроводы, то сообщений о прерывании поставок по системе TAP-TANAP не произошло. Вместе с тем линейные части что нефте-, что газопроводов, чинятся довольно быстро. Для Европы это также не приведет к какому-то колоссальному дефициту, там объемы-то небольшие были. Но вместе с тем это может создать проблемы для Болгарии, потому что София отказалась покупать газ у "Газпрома".

Турция, конечно, будет вкладывать огромные деньги в восстановление и городов, и инфраструктуры, и это даст импульс развития в строительной отрасли, которая довольно энергоемкая. В этом плане объемы потребления энергии в стране могут быть в течение ближайших лет увеличиться. Анкара наверняка воспользуется этой ситуацией для того, чтобы усилить свои переговорные позиции по стоимости того же самого газа».

Землетрясения сказались и на туристическом секторе Турции. Три аэропорта на юго-востоке страны приостановили работу, по меньшей мере пять отелей обрушились. Сообщается об одном погибшем россиянине. По данным Ассоциации туроператоров РФ, сейчас в Турции могут отдыхать до 45 тыс. соотечественников, в том числе тех, кто отправился в путешествие самостоятельно. Но все они находятся в безопасных регионах, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Так как землетрясение не коснулось туристических регионов Турции, а это Стамбул и Анталья, то рейсы выполняются в соответствии с расписанием, путешественники не отменяют свои поездки и фактически продолжают бронировать туры на будущие даты. В любом случае есть дополнительная информация от Министерства экономического развития РФ о контактах для граждан, которые находятся поблизости с зоной ЧП, и все вопросы отрабатываются по горячей линии ситуационно-кризисного центра МИДа.

Сейчас межсезонье и все-таки невысокий туристический сезон. Количество рейсов в разы меньше. Если летом в Турцию летает 750 рейсов в неделю, то сейчас 150-200. Конечно, выезжающие за границу могут внимательно изучать информацию, но как таковых сокращений продаж или аннуляций туров не произошло».

Число жертв землетрясения в Турции тем временем идет на тысячи. Спасатели продолжают разбор завалов, десятки стран предложили Анкаре помощь по ликвидации последствий катастрофы.

Фотогалерея Землетрясение в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Следующая фотография 1 / 26 Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Смотреть

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Лилия Галявиева