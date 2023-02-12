Президент Польши Дуда: Россия победит, если Украина не получит военную помощь в ближайшие недели

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить в ходе боевых действий, если Украина не получит военную помощь от стран Запада в срочном порядке. Он подчеркнул недопустимость передачи украинских территорий России в обмен на мирное урегулирование конфликта.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Анджей Дуда

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Если в ближайшие недели мы не отправим на Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится»,— сказал Анджей Дуда в интервью газете Le Figaro.

С начала 2023 года Запад приступил к наращиванию военной помощи Украине. Так, Германия и США сообщили о поставках танков собственного производства Leopard и Abrams. К поставкам тяжелых танков подключились в том числе Польша, Нидерланды, Дания, Великобритания. Первые поставки ожидаются в марте. Германия планирует направить первую партию к лету. В США заявили, что отправка танков может занять несколько месяцев.

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Лусине Баласян