Россия и Саудовская Аравия хотят поднять товарооборот до $5 млрд

Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов в интервью «РИА Новости» заявил, что власти двух стран намерены в обозримой перспективе увеличить уровень товарооборота до $5 млрд.

При этом посол отметил, что товарооборот по итогам января—ноября 2022 года снизился, составив $1,6 млрд, но для торгово-экономических связей Москвы и Эр-Рияда характерна позитивная динамика. Россия, по его словам, видит в Саудовской Аравии перспективного торгово-экономического партнера с возрастающей ролью в глобальных и региональных делах.

Что касается политического взаимодействия, Сергей Козлов заявил о том, что у РФ и Саудовской Аравии есть перспектива стать стратегическими партнерами благодаря регулярному и доверительному диалогу на высшем уровне. Он напомнил, что в 2022 году Владимир Путин четыре раза говорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Саудовская Аравия наряду с Турцией стала одним из главных посредников в обмене пленными между Россией и Украиной. В частности, в сентябре при посредничестве Эр-Рияда Россия вернула 55 военнослужащих, а Украина заявила об освобождении 215 человек. В их числе — десять иностранцев, воевавших на стороне Киева (британцы, американцы, марокканец, швед и хорват). Они из плена отправились в Саудовскую Аравию.

30 января Владимир Путин обсуждал взаимодействие в ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, однако о подробностях переговоров не сообщалось.

Эрдни Кагалтынов