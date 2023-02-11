Власти Словакии начинают проработку вопроса передачи МиГ-29 Украине

Словакия начнет переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29 на внутриполитическом уровне, а также с Еврокомиссией и Киевом. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил и.о. премьер-министра Эдуард Хегер, накануне о поставках попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миг-29

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Миг-29

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Хегер подчеркнул, что истребители МиГ-29 списаны и Словакия не может их использовать. «Именно эти списанные МиГи могут спасти невинные жизни на Украине»,— сказал он (цитата по ta3). И.о. премьера рассчитывает, что стоимость поставленных самолетов будет возмещена Брюсселем. «Каждая помощь, которую мы оказываем таким образом, оплачивается из Европейского фонда мира»,— заявил Эдуард Хегер.

Он также сообщил, что правительство ведет переговоры с юристами о возможности принятия индивидуальных мер, поскольку действующий кабинет назначается временно и имеет ограниченные полномочия. В том случае, если потребуется изменить конституцию Словакии или принять соответствующий закон в помощь Украине, господин Хегер считает, что это не станет проблемой.

Во время встречи с и.о. премьера Словакии на саммите ЕС в Брюсселе господин Зеленский официально попросил о поставках истребителей МиГ-29. Эдуард Хегер ответил, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу.

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Мария Федотова