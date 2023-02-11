Что происходит после ввода войск России на Украину. День 353-й

В Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект. Moody's понизило рейтинг Украины до Ca со стабильным прогнозом. Президенты Аргентины и Колумбии и другие политики призвали к усилиям по мирным переговорам по Украине. Белый дом утверждает, что причиной сокращения добычи нефти РФ стал потолок цен Запада. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».



10:57. Президент Молдавии Майя Санду осудила «нарушение воздушного пространства Молдавии российской ракетой».

10:57. Оснащение ядерной триады России современным вооружением продолжается, это ключевая гарантия безопасности России и мировой стабильности, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

10:56. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об угрозе мировой войны из-за Зеленского и ЕС.

10:55. Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда».

10:52. Белый дом утверждает, что причиной сокращения добычи нефти РФ стал потолок цен Запада.

10:50. Политики нескольких стран выступили за активизацию усилий по достижению прекращения огня на Украине в статье для Le Monde. Ее авторами стали президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро, бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон, министр по социальным правам Испании Ионе Беларра и другие.

10:49. В 2022 году спрос на золотые слитки и монеты России вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом. Спрос на золото в России вырос быстрее, чем в каких-либо других странах — FT.

10:48. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с Caa3 до Ca. Агентство также изменило прогноз на стабильный с негативного — пресс-служба Moody's.

10:48. Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.