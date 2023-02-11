Глава МИД ФРГ Бербок признала свои слова о «войне с Россией» ошибкой

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала ошибкой свои слова о том, что Запад ведет войну против России. Об этом она заявила в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анналена Бербок

Фото: Jean-Francois Badias, AP Анналена Бербок

Фото: Jean-Francois Badias, AP

«Есть поговорка, что не ошибается лишь того, кто не живет»,— прокомментировала свое январское заявление госпожа Бербок.

В конце января министр, призывая союзников с сплоченности, заявила следующее: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Тогда МИД ФРГ пояснил, что Анналена Бербок не имела в виду, что Берлин или союзники будут участвовать в войне.

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Мария Федотова