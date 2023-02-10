Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 20 тыс. человек

В результате землетрясений в Турции погибли 20 213 человек, пострадали 80 052 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Его слова передает Anadolu.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в результате землетрясений выросло до 19 388 человек, пострадали 77 711. Общее число жертв стихийного бедствия, считая 3317 погибших в Сирии, превысило 22 тыс.

Землетрясение произошло на юге Турции 6 февраля, его магнитуда составила 7,8. За ним последовали множественные афтершоки. Днем того же дня в центральной части страны случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В ликвидации последствий заняты более 141 тыс. человек, включая спасателей из других стран, в том числе из России. Рейтинговое агентство Fitch оценило экономические потери Турции от землетрясения в $4 млрд.

О том, как стихийное бедствие может повлиять на рейтинг президента Турции,— в материале «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Фотогалерея Массовые похороны жертв землетрясений в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис Фото: Ghaith Alsayed / AP 8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников Фото: Reuters / Dilara Senkaya Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов Фото: Reuters / Dilara Senkaya Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис Фото: Ghaith Alsayed / AP Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках Фото: Reuters / Suhaib Salem Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище Фото: Emrah Gurel / AP Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Следующая фотография 1 / 10 Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис Фото: Ghaith Alsayed / AP 8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников Фото: Reuters / Dilara Senkaya Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов Фото: Reuters / Dilara Senkaya Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис Фото: Ghaith Alsayed / AP Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках Фото: Reuters / Suhaib Salem Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище Фото: Emrah Gurel / AP Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Смотреть

Дарья Эрозбек