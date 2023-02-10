Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 20 тыс. человек

В результате землетрясений в Турции погибли 20 213 человек, пострадали 80 052 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Его слова передает Anadolu.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в результате землетрясений выросло до 19 388 человек, пострадали 77 711. Общее число жертв стихийного бедствия, считая 3317 погибших в Сирии, превысило 22 тыс.
Землетрясение произошло на юге Турции 6 февраля, его магнитуда составила 7,8. За ним последовали множественные афтершоки. Днем того же дня в центральной части страны случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В ликвидации последствий заняты более 141 тыс. человек, включая спасателей из других стран, в том числе из России. Рейтинговое агентство Fitch оценило экономические потери Турции от землетрясения в $4 млрд.
О том, как стихийное бедствие может повлиять на рейтинг президента Турции,— в материале «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».