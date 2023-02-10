В Турции борющиеся за автономию курды объявили о прекращении огня

Рабочая партия Курдистана (РПК) решила не предпринимать боевых действий против армии Турции на время ликвидации последствий землетрясений на юго-востоке страны. Об этом объявил глава политического крыла РПК Джамиль Байик.

«Мы призываем все наши силы, которые ведут боевые действия: остановите военные действия в Турции, в мегаполисах и городах. Мы решили не предпринимать никаких действий, пока турецкое государство не выступит против нас и не нападет на нас»,— сказал Джамиль Байик (цитата по ANF). Он подчеркнул, что позиция властей Турции в этом вопросе будет решающей.

Рабочая партия Курдистана борется за права курдов в Турции и создание курдской автономии. РПК была образована в 1978 году. Организация признана террористической в Турции, США и Евросоюзе.

Два землетрясения в Турции произошли 6 февраля с интервалом в несколько часов. Магнитуда первого на юго-востоке страны составила 7,8, второго — 7,7. Также от землетрясений пострадала соседняя Сирия. Согласно последним данным, в Турции число погибших превысило 20 тыс. человек, пострадавших — 80 тыс.

Подробнее о последствиях землетрясений в Турции — в материале «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Лусине Баласян