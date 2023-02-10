Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Они обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе. До этого господин Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс (ЛПК).

«Для нас лесопромышленный комплекс — это практически 40% всей промышленности, которая есть в регионе»,— сказал господин Цыбульский на встрече с главой государства (цитата по стенограмме на сайте Кремля).

По его словам, в области существуют три основных промышленных блока: судостроение и судоремонт, лесопромышленный комплекс и добыча полезных ископаемых. В Архангельской области сосредоточено 20% всех алмазов России, отметил губернатор.

Он подчеркнул, что санкции заставили регион открыть для себя новые возможности. «И в области ЛПК мы поняли, что есть возможности насыщать внутренний рынок, за счет этого есть возможности и перспективы для роста»,— заявил Александр Цыбульский.

Глава региона напомнил, что в Архангельской области многие иностранные порты традиционно обслуживали российские суда, а теперь «они все возвращаются на архангельские верфи». «У нас сегодня уже запись на плановый ремонт на конец 2024 — начало 2025 года»,— сообщил глава региона.

По его словам, область третий год подряд сдает бюджет в плюсе, в этом году бюджет прибавил 17%. Господин Цыбульский заверил, что растут и налоговые, и неналоговые доходы. Он отметил, что регион ведет консервативную политику в части государственного долга и следит за тем, чтобы он не превышал 50% собственных доходов.

«Нам нужны сегодня дополнительные инвестиции, поскольку есть ряд проблем, которые требуют от нас этих расходов. Поэтому здесь я уверен, что мы абсолютно уверенно смотрим в будущее, в завтрашний день»,— заявил губернатор.