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Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области

Президент России Владимир Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в ходе рабочей поездки в Архангельскую область. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин осмотрел лесопильный цех, лесной селекционно-семеноводческий центр. Также глава государства ознакомился с информацией о группе «УЛК». В конце экскурсии господину Путину также представили образцы готовой продукции завода.

Устьянский лесоперерабатывающий завод построен в 2011 году. Это один из шести центров по воспроизводству леса в России.

Владимир Путин также посетил семеноводческий центр. Его сопровождал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Позже сегодня, 10 февраля, глава государства проведет совещание о развитии лесопромышленного комплекса.

Лусине Баласян

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