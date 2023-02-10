Бензема, Мбаппе и Месси вошли в шорт-лист премии лучшему футболисту мира

Международная федерация футбола (FIFA) назвала претендентов на звание лучшего игрока 2022 года. В числе претендентов оказались Карим Бензема («Реал», Франция), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) и Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина).

Также были названы имена номинантов на звание лучшего игрока FIFA среди женщин, лучшего тренера федерации среди женщин и мужчин, лучшего вратаря FIFA среди женщин и мужчин и номинантов на премию имени Ференца Пушкаша.

Финалисты были отобраны международным жюри, состоящим из действующих тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков, проголосовавших на официальном сайте FIFA. Победителя объявят на церемонии в Париже 27 февраля.

В январе был обнародован первоначальный список претендентов на премию FIFA, состоящий из 14 футболистов. В него также вошли Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен») и Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»). В список не попал португалец Криштиану Роналду.

В 2020 и 2021 годах награду получил польский нападающий Роберт Левандовски, который на тот момент выступал за «Баварию».