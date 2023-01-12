Месси и Мбаппе номинированы на премию лучшему футболисту мира, Роналду в претенденты не попал

Аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе номинированы Международной федерацией футбола на премию лучшему футболисту 2022 года, сообщается на сайте FIFA. Португалец Криштиану Роналду в список номинантов не попал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Мессии (слева) и Килиан Мбаппе

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Лионель Мессии (слева) и Килиан Мбаппе

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

На премию лучшему футболисту 2022 года также претендуют:

Карим Бензема (Франция, «Реал»);

Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»);

Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия Дортмунд»);

Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);

Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);

Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»);

Роберт Левандовский (Польша, «Барселона»);

Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль» и «Бавария»);

Лука Модрич (Хорватия, «Реал»);

Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»);

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);

Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).

35-летний Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда Аргентины обыграла сборную Франции в финале ЧМ-2022 со счетом 2:2 в основное время, с учетом дополнительного времени — со счетом 3:3, в серии пенальти — 4:2. В мае Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. За 2021 год он заработал $130 млн.

24-летний Килиан Мбаппе в финале ЧМ-2022 сделал хет-трик. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата. После ЧМ-2022 он смог занять верхнюю строчку в рейтинге самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt. Лионель Месси и Килиан Мбаппе на клубном уровне защищают «Пари Сен-Жермен».

Анастасия Ларина