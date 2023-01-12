Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Месси и Мбаппе номинированы на премию лучшему футболисту мира, Роналду в претенденты не попал

Аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе номинированы Международной федерацией футбола на премию лучшему футболисту 2022 года, сообщается на сайте FIFA. Португалец Криштиану Роналду в список номинантов не попал.

Лионель Мессии (слева) и Килиан Мбаппе

Лионель Мессии (слева) и Килиан Мбаппе

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Лионель Мессии (слева) и Килиан Мбаппе

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

На премию лучшему футболисту 2022 года также претендуют:

  • Карим Бензема (Франция, «Реал»);
  • Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»);
  • Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия Дортмунд»);
  • Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
  • Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
  • Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»);
  • Роберт Левандовский (Польша, «Барселона»);
  • Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль» и «Бавария»);
  • Лука Модрич (Хорватия, «Реал»);
  • Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»);
  • Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
  • Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).

35-летний Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда Аргентины обыграла сборную Франции в финале ЧМ-2022 со счетом 2:2 в основное время, с учетом дополнительного времени — со счетом 3:3, в серии пенальти — 4:2. В мае Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. За 2021 год он заработал $130 млн.

24-летний Килиан Мбаппе в финале ЧМ-2022 сделал хет-трик. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата. После ЧМ-2022 он смог занять верхнюю строчку в рейтинге самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt. Лионель Месси и Килиан Мбаппе на клубном уровне защищают «Пари Сен-Жермен».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...