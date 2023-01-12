Месси и Мбаппе номинированы на премию лучшему футболисту мира, Роналду в претенденты не попал

Аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе номинированы Международной федерацией футбола на премию лучшему футболисту 2022 года, сообщается на сайте FIFA. Португалец Криштиану Роналду в список номинантов не попал.
Лионель Мессии (слева) и Килиан Мбаппе
Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters
На премию лучшему футболисту 2022 года также претендуют:
- Карим Бензема (Франция, «Реал»);
- Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»);
- Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия Дортмунд»);
- Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
- Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»);
- Роберт Левандовский (Польша, «Барселона»);
- Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль» и «Бавария»);
- Лука Модрич (Хорватия, «Реал»);
- Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»);
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
- Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).
35-летний Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда Аргентины обыграла сборную Франции в финале ЧМ-2022 со счетом 2:2 в основное время, с учетом дополнительного времени — со счетом 3:3, в серии пенальти — 4:2. В мае Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. За 2021 год он заработал $130 млн.
24-летний Килиан Мбаппе в финале ЧМ-2022 сделал хет-трик. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата. После ЧМ-2022 он смог занять верхнюю строчку в рейтинге самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt. Лионель Месси и Килиан Мбаппе на клубном уровне защищают «Пари Сен-Жермен».